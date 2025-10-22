Door deze soap kunnen we in Europa straks geen auto’s maken

Nederland staat er weer mooi op.

Boze ogen vanuit China en de Europese auto-industrie in de richting van Den Haag. Het heeft deels te maken met de beslissing van de Nederlandse overheid om chipmaker Nexperia, eigendom van het Chinese Wingtech, onder curatele te plaatsen.

Met een noodwet die nog uit de Koude Oorlog stamt, heeft de staat tijdelijk de controle overgenomen. Reden: zorgen over nationale veiligheid. Gevolg: pure paniek in de autowereld. Want China laat zo’n beslissing niet over zich heen gaan. Het chipbedrijf heeft haar hoofdkantoor in Nijmegen.

Nexperia levert zogeheten ‘mature chips’. Dit zijn chips die je in praktisch elke moderne auto vindt. Van airbagmodules tot infotainmentsystemen. Zonder die chips geen productie. En dus geen auto’s. Precies het scenario dat Europese autofabrikanten na de chipcrisis van 2021 nooit meer wilden meemaken. Laten Europese autofabrikanten nou net gebruikmaken van deze chips..

De Chinese minister van Handel, Wang Wentao, sprak met onze buitenlandminister Vincent Karremans over deze zaak. Door een opgelegde exportbeperking heeft China als vergeldingsmaatregel Nexperia’s Chinese fabrieken verboden om nog chips te exporteren naar Europa. Daarmee dreigt de toevoer letterlijk binnen dagen stil te vallen. Dat wisten we al, maar nu begint de industrie zich harder tegen de kwestie te keren. Aangezien er snel een oplossing moet komen.

Volgens bronnen van Bloomberg kunnen de eerste toeleveranciers al binnen een week last krijgen van tekorten. En als er niet snel een oplossing komt, ligt de Europese auto-industrie binnen tien tot twintig dagen op zijn gat. Denk aan Volkswagen, Stellantis, Renault. Allemaal gebruiken ze componenten die afhankelijk zijn van Nexperia’s chips.

De auto-industrie kijkt onder meer boos naar Nederland, waar deze soap voor een groot deel mee te maken heeft. Mocht het daadwerkelijk tot een chiptekort komen is het 2021 all over again. En dat juist in tijden waar autofabrikanten economische schade niet kunnen hebben. De industrie heeft het al moeilijk genoeg. Dit gaat ongetwijfeld nog een staartje krijgen.