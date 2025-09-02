Experts: ”Er komt een golf aan Amerikaanse auto’s naar Europa”

Hoera?

De volbloed Amerikaanse auto’s die je in Nederland tegenkomt, zijn veelal grote bedrijfswagens van V8-liefhebbende ondernemers. De rest van de Amerikanen bestaat uit andere liefhebbers met een Mustang of oldtimer. Een grote Amerikaanse doorbraak in Europa is er echter nooit gekomen. Grote modellen als de Escalade en Wagoneer wisten nooit hoge ogen te gooien op ons continent.

Daar baalt Donald Trump van. Hij had kunnen kijken naar de EV-transitie en daar handig op in kunnen spelen, zoals Jeep wil doen met de Wagoneer S. Had gekund, maar ‘da zal helaas nie gaan‘. Trump gaat liever om tafel zitten met EU-baas Von der Leyen om via het handelsakkoord, het interessanter te maken voor Europeanen om een Amerikaanse auto te kopen.

Niet alleen importheffingen

In de kleine lettertjes van het handelsakkoord vindt Transport & Environment (T&E) een interessant zinnetje. De EU en VS zijn voornemens om ”elkaars normen voor auto’s te accepteren en wederzijds te erkennen”. In normaal Nederlands is dat: we zorgen er samen voor dat Europeanen meer Amerikaanse auto’s gaan kopen en andersom.

Hoe ziet zoiets er dan in de echte wereld uit? De verschillende in regels rondom auto’s moeten worden gladgestreken. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor airbags die wel gelden in Amerika en hier niet. Andersom hebben wij een aantal vaste rijassistenten die aanwezig moeten zijn in nieuwe auto’s die Amerikaanse auto’s dan weer niet hebben. Als fabrikant je auto zo aanpassen dat ‘ie voldoet aan beide regelgevingen kost geld.

De grote spelbreker in Nederland is natuurlijk BPM. Als Trump en Von der Leyen samen Nederland zover krijgen om daar wat aan te doen, dan pas wordt het hier écht interessant.

Bij onze zuiderburen zijn ze al wat positiever gestemd. Het Vlaamse Nieuwsblad sprak met verschillende experts. Zij zijn er zeker van: ”Deze overeenkomst zou vooral het leven van Amerikaanse fabrikanten die hun oog op Europa hebben laten vallen, moeten vergemakkelijken. We kunnen dus een golf van Hummers, Chryslers, Dodge’s en andere GMC’s op de Europese wegen verwachten.”

Laat die Cybertruck maar komen! Toch?

De samenwerking moet uiteindelijk zo overeenkomen dat auto’s in de VS de weg op mogen dat ook mogen doen in Europa. Het meest sprekende voorbeeld van een auto die hier niet legaal is, maar in de VS wel is natuurlijk de Tesla Cybertruck. Dit soort modellen zullen echter niet zomaar door de RDW-keuring komen. Ook niet met de gladgestreken regels. ”Dat zijn allemaal politieke beslissingen”, zegt Thomas De Spiegelaere van Vlaamse Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD).

Wat mij betreft mogen Amerikaanse auto’s prima hierheen komen. Veel Nederlanders ergeren zich aan de parkeerruimte die pick-ups innemen en betichten eigenaren van compensatiegedrag. Maar er is nog een belangrijkere redenen om tegen de komst van Amerikanen te zijn: veiligheid en het klimaat.

T&E is bijvoorbeeld zwaar tegen het handelsakkoord. James Nix zet zich in voor de Europese instantie. Hij spreekt van ”verraad aan alle EU-burgers” als Von der Leyen er echt voor gaat zorgen dat er meer Amerikaanse auto’s naar hier komen. Het heeft niet zo zeer te maken met de afkomst, maar de smaak van Amerikanen. Nix vreest voor een overspoeling aan XXL SUV’s en pick-ups.

De T&E’er is ook bang voor de komst van de Cybertruck. Volgens hem kunnen Europese regels verslappen: ”De implementatie van dit rampzalige pact zou betekenen dat Europese wetten die noodremmen, gordelverklikkers en een verbod op scherpe randen op voertuigen verplicht stellen, moeten worden afgeschaft.”

”Autohandel boven mensenlevens”

Ook de Europese Raad voor Verkeersveiligheid wil geen toename van RAM’s, Cadillacs en Fords. ”Door met de Verenigde Staten de wederzijdse erkenning van automobielnormen te ondertekenen, heeft de Europese Unie de deur wagenwijd opengezet voor die grote en zware voertuigen. Dit is geen technisch detail, maar een politieke keuze die het gemak van de handel boven het redden van mensenlevens stelt.”

Je merkt het: de grote Europese instantie zien de samenwerking niet zitten. Maar wat vind jij, de liefhebber/consument? Zou het makkelijker (en goedkoper) moeten zijn om een Mustang, Corvette of gigantische SUV te kopen in Europa of moet dat maar beperkt blijven tot ondernemers en mensen die het BPM-bedrag op de koop toenemen?

Foto: Ford Mustang gespot door @wassiliproductions via Autoblog Spots!