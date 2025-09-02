Experts: ”Er komt een golf aan Amerikaanse auto’s naar Europa”

Hoera?
De volbloed Amerikaanse auto’s die je in Nederland tegenkomt, zijn veelal grote bedrijfswagens van V8-liefhebbende ondernemers. De rest van de Amerikanen bestaat uit andere liefhebbers met een Mustang of oldtimer. Een grote Amerikaanse doorbraak in Europa is er echter nooit gekomen. Grote modellen als de Escalade en Wagoneer wisten nooit hoge ogen te gooien op ons continent.
Daar baalt Donald Trump van. Hij had kunnen kijken naar de EV-transitie en daar handig op in kunnen spelen, zoals Jeep wil doen met de Wagoneer S. Had gekund, maar ‘da zal helaas nie gaan‘. Trump gaat liever om tafel zitten met EU-baas Von der Leyen om via het handelsakkoord, het interessanter te maken voor Europeanen om een Amerikaanse auto te kopen.
Niet alleen importheffingen
In de kleine lettertjes van het handelsakkoord vindt Transport & Environment (T&E) een interessant zinnetje. De EU en VS zijn voornemens om ”elkaars normen voor auto’s te accepteren en wederzijds te erkennen”. In normaal Nederlands is dat: we zorgen er samen voor dat Europeanen meer Amerikaanse auto’s gaan kopen en andersom.
Hoe ziet zoiets er dan in de echte wereld uit? De verschillende in regels rondom auto’s moeten worden gladgestreken. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor airbags die wel gelden in Amerika en hier niet. Andersom hebben wij een aantal vaste rijassistenten die aanwezig moeten zijn in nieuwe auto’s die Amerikaanse auto’s dan weer niet hebben. Als fabrikant je auto zo aanpassen dat ‘ie voldoet aan beide regelgevingen kost geld.
De grote spelbreker in Nederland is natuurlijk BPM. Als Trump en Von der Leyen samen Nederland zover krijgen om daar wat aan te doen, dan pas wordt het hier écht interessant.
Bij onze zuiderburen zijn ze al wat positiever gestemd. Het Vlaamse Nieuwsblad sprak met verschillende experts. Zij zijn er zeker van: ”Deze overeenkomst zou vooral het leven van Amerikaanse fabrikanten die hun oog op Europa hebben laten vallen, moeten vergemakkelijken. We kunnen dus een golf van Hummers, Chryslers, Dodge’s en andere GMC’s op de Europese wegen verwachten.”
Laat die Cybertruck maar komen! Toch?
De samenwerking moet uiteindelijk zo overeenkomen dat auto’s in de VS de weg op mogen dat ook mogen doen in Europa. Het meest sprekende voorbeeld van een auto die hier niet legaal is, maar in de VS wel is natuurlijk de Tesla Cybertruck. Dit soort modellen zullen echter niet zomaar door de RDW-keuring komen. Ook niet met de gladgestreken regels. ”Dat zijn allemaal politieke beslissingen”, zegt Thomas De Spiegelaere van Vlaamse Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD).
Wat mij betreft mogen Amerikaanse auto’s prima hierheen komen. Veel Nederlanders ergeren zich aan de parkeerruimte die pick-ups innemen en betichten eigenaren van compensatiegedrag. Maar er is nog een belangrijkere redenen om tegen de komst van Amerikanen te zijn: veiligheid en het klimaat.
T&E is bijvoorbeeld zwaar tegen het handelsakkoord. James Nix zet zich in voor de Europese instantie. Hij spreekt van ”verraad aan alle EU-burgers” als Von der Leyen er echt voor gaat zorgen dat er meer Amerikaanse auto’s naar hier komen. Het heeft niet zo zeer te maken met de afkomst, maar de smaak van Amerikanen. Nix vreest voor een overspoeling aan XXL SUV’s en pick-ups.
De T&E’er is ook bang voor de komst van de Cybertruck. Volgens hem kunnen Europese regels verslappen: ”De implementatie van dit rampzalige pact zou betekenen dat Europese wetten die noodremmen, gordelverklikkers en een verbod op scherpe randen op voertuigen verplicht stellen, moeten worden afgeschaft.”
”Autohandel boven mensenlevens”
Ook de Europese Raad voor Verkeersveiligheid wil geen toename van RAM’s, Cadillacs en Fords. ”Door met de Verenigde Staten de wederzijdse erkenning van automobielnormen te ondertekenen, heeft de Europese Unie de deur wagenwijd opengezet voor die grote en zware voertuigen. Dit is geen technisch detail, maar een politieke keuze die het gemak van de handel boven het redden van mensenlevens stelt.”
Je merkt het: de grote Europese instantie zien de samenwerking niet zitten. Maar wat vind jij, de liefhebber/consument? Zou het makkelijker (en goedkoper) moeten zijn om een Mustang, Corvette of gigantische SUV te kopen in Europa of moet dat maar beperkt blijven tot ondernemers en mensen die het BPM-bedrag op de koop toenemen?
Foto: Ford Mustang gespot door @wassiliproductions via Autoblog Spots!
Reacties
mashell zegt
Maar de Golf is toch een Europese auto? Die heette toch Rabbit on de VS? Dus komt er een konijn uit de hoge hoed van uncle Sam?
De manier waarop je zoiets aanpakt als EU is dat je heel soepel bent maar op één aspect wel streng blijft, bijvoorbeeld CO2 uitstoot van de vloot.
ghengiskhan zegt
Mustang, Corvette, prima. Maar laat al het andere met formaat tuinschuur maar lekker daar.
royaledeluxe zegt
Tot zolang de V8’s (en andere dikke V6 motoren) in België met ongelooflijke dikke taksen en vooral inschrijvingsgelden belast worden zal dat niet zo een grote impact maken. Niemand wil meer dan 10K€ neerleggen om zoiets in te schrijven, de meeste die het dan toch doen, doen het op naam van een bedrijf.
okdoei zegt
Ehhh, misschien dat ze in de VS moeten beginnen betere auto’s te maken die mensen willen?
Mustang/Camaro, ja, vet, laat maar komen.
Maar als je de verkoopcijfers in de VS opzoekt (bron: goodcarbadcar / google: “sales numbers cars usa) dan vind ik op 1. Ford F-series. Gros van de mensheid in EU wil zo’n ding niet.
Rest van de top 10 is Japans of Koreaans op de Ford Explorer na – die hier al te koop is.
Als ik verder scroll zie ik alleen nog ergens een Ford Maverick en Bronco die niet leverbaar zijn hier. Rest is allemaal of Japans/Koreaans of Ford’s die we hier ook hebben.
Pas ergens onderaan komt een keer een Lincoln SUV aan bod met 3,5% de verkoopcijfers als de no.1.
Dus ja, volgens mij is het vrij duidelijk dat die Amerikanen zelf de US auto’s ook prutje vinden
pel96 zegt
Hier zij we echt goed genaaid door trump en een zwakke EU. Ik hoop dat dit vooral gaat leiden tot een toenemende export van Europese producten, maar die goedkope Amerikaanse meuk, die zonder enige crashtest voor voetgangers de weg op mag moeten we hier echt niet hebben. Levensgevaarlijk
mashell zegt
Zijn we als EU genaaid door Trump of heeft Ursula Trump bij de kloten? Trump is een zwaar narcistische man met beperkt intellect en weinig zakelijk inzicht. Ursula is veel intelligenter en heeft een veel sterker team. Het idee is Trump te laten geloven dat hij een goede deal gedaan heeft.
Magnut zegt
‘Een grote Amerikaanse doorbraak in Europa is er echter nooit gekomen.’
Ik doe wel eens een spelletje als ik mij verveel; kan ik tot 10 tellen zonder een Tesla tegen te komen…
100pk zegt
We kopen in NL al een heleboel Amerikaanse auto’s, of tellen Tesla’s niet?
wimbers zegt
op zich prima, meer keus, maar wat echt opgelost zou worden hiermee is deze zin: als een auto in Amerika de weg op mag, mag dat ook ind e EU.
op dit moment is een identieke auto in de vs in de EU niet zomaar op kenteken te krijgen, neem een jeep wrangler 4xe.
die is hybride (joepie roept de EU) maar: omdat de amerikaanse 4xe andere uitvoeringen heeft (puur optiepakketten, technisch gewoon dezelfde auto) heeft dat type geen Europese goedkeuring: het gevolg is dat wanneer je hem wil importeren, de Co2 opgave uit de VS niet wordt overgenomen door de RDW en de auto wordt gewaardeerd als een auto met 260 gram co2. daar betaal je dan dus 25K co2 belasting over.
als dat dus wordt opgelost wordt het interessant om die dingen te gaan importeren, want een wrangler 4xe van 4 jaar oud kost hier 60 k en in de vs nog geen 25K dollar..