Cazzo! Zeldzame Nederlandse Alfa gejat in Brescia

Diefjes pakten hun kans om Mega Moolah te slaan uit de Mille Miglia.

Het aantal autodiefstallen in Nederland mag dan teruglopen, maar we kunnen onze gezellige site nog steeds met enige regelmaat vullen met gestolen bolides. Toegegeven, in de meeste gevallen gaat het om producten van Quattro GmbH Audi Sport en is het beoogde doel van de jatters behoorlijk duidelijk. De bolide die afgelopen nacht gejat werd in Brescia is echter een heel ander verhaal. Het betreft namelijk een Alfa Romeo 6C 2500 Sport uit 1942.

We weten verder niet al teveel van de auto, behalve dat deze op Nederlandse platen staat. Het blauwe kenteken leest AH-25-39. De auto was in het laarsland om mee te doen aan de Mille Miglia, maar zover is het dus niet gekomen. De klassieker staat pas volgend weekend op de kalender. De auto werd gejat samen met de Brain James trailer waar de auto in vervoerd werd. Kennelijk had de eigenaar toch maar besloten de 6C niet op eigen kracht naar Italië te rijden. Via Facebook is een oproep gedaan om de auto terug te vinden.

Dat brengt ons terug naar het beoogde doel van de jatmozen met de auto. Voor een ramkraak zijn er betere opties dunkt ons. Het chassisnummer eraf veilen en/of het ding in onderdelen verkopen is waarschijnlijk ook niet erg handig. Volgens betrouwbare bron Wikipedia zijn er slechts dertien exemplaren van de 6C 2500 Sport gebouwd. Er waren ook nog andere 6C’s, maar ook die zijn niet bepaald in Golfesque productieaantallen verkocht.

Een mogelijkheid die overblijft is dat de auto op bestelling is gejat door een of andere maffiabaas, die ‘m ergens verstopt in een kelder. Of nog erger: misschien hadden de steelmeneren totaal geen idee wat ze bietsten. In dat geval moeten we waarschijnlijk hopen dat ze het ding niet vernietigen als ze erachter komen dat de Alfa aanbieden op de vrije zwarte markt niet per se slim is.

Bedankt iedereen voor de tips!