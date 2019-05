Rivian krijgt grootste accupakket aller tijden

Voor een auto, althans.

Het is altijd maar afwachten met nieuwe automerken. In sommige gevallen is het een flop, in andere gevallen zijn de plannen al gestrand alvorens de productie is aangevangen. In heel zeldzame gevallen redt een automerk het wél.

Een van de laatste aanwinsten in autoland is Rivian. Het is een fabrikant dat twee modellen gepresenteerd heeft, die beide nog in productie moeten gaan. Er komt een R1S en een R1T. Een elektrische pickup en een elektrische SUV. En dan een écht SUV, niet een MPV zoals de Tesla Model X, die men op een of andere manier een SUV blijft noemen…

Enfin, terug naar Rivian. Het is sowieso een gewaagde keuze om te komen met een elektrische pickup. In Amerika is het autotype bijzonder populair, maar wel bij een relatief conservatieve doelgroep. De pickup is vooral in trek waar voornamelijk wordt gestemd op Republikeinse kandidaten en die staan niet altijd bekend als progressief.

Toch ziet Rivian het zonnig in, want specifiek voor deze markt worden deze auto’s ontwikkeld. Uiteraard helpt het feit dat ze made in USA zijn heel erg mee: de Japanse pickups verkopen aanzienlijk minder goed in de Amerika. Maar Rivian is van plan een absoluut werkpaard te maken van de R1T.

Het accupakket wordt namelijk gargantuesk, enorm en gigantisch. Aan Automotive News bevestigde Rivian dat de R1T de beschikking krijgt over het grootste accupakket op een auto is geleverd. Het pakket beschikt namelijk over 7.776 individuele cellen. De 180 kwh-versie beschikt over 754 pk en 1.120 Nm. Voldoende om van 0-100 in drie seconden te sprinten.

Kortom, mocht die Tesla Pickup komen, dan heeft het met de Rivian R1T een zeer geduchte concurrent in huis. Helemaal alleen staat Rivian niet, het werkt onder andere samen met Ford, dat onlangs een enorm bedrag investeerde in de Amerikaanse toko.