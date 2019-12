Qashqai krijgt bijzondere hybride, diesel gaat eruit

Dat laatste horen we de laatste tijd verder, maar die hybride is best bijzonder.

Een van de meest briljante auto’s van dit millennium is nog altijd de Nissan Qashqai. De compacte crossover is eigenlijk de blauwdruk voor veel compacte crossovers die je op dit moment in de showrooms aantreft. Nissan voorzag die gedeelte van de markt met de Qashqai.

In Europa werden de Almera en Primera opgevolgd door respectievelijke de Note en de Qashqai. Aanvankelijk begreep niet iedereen de vreemde beslissing van Nissan, maar als we nu om ons heen kijken, klopt het wel. Hatchbacks in het C-segment en sedans in het D-segment zijn veel minder populair. Helemaal wanneer er geen premium badge op de grille is gestanst.

Inmiddels loopt de tweede generatie op zijn laatste benen. Reden om te kijken naar de opvolger. Daarvoor heeft Automotive News Europe enkele interessante weetjes. Zo zal de diesel in zijn geheel geschrapt gaan worden. De diesel-verkoopcijfers van het huidige model lopen volgens Nissan Europe voorzitter Gianluca de Ficchy behoorlijk terug.

In plaats daarvan komt er een bijzondere uitvoering van de hybride Qashqai. Het is een zogenaamde seriële hybride. In Europa zien we deze variant nog niet zo heel veel, maar in Japan is het erg populair. Nissan noemt het systeem ‘e-power’. De verbrandingsmotor is niet gekoppeld aan een transmissie, maar voorziet het accupakket van verse energie. Een generator, zo u wilt.

Het voordeel is dat je geen transmissie verliezen hebt. Zeker bij regulier gebruik heb je het voordeel van een veel zuinigere auto. Nadelen zijn er ook. Het is relatief zwaar, op hoge snelheden is het verbruik desastreus en de gaspedaalrespons en het ‘geluid’ stroken absoluut niet met elkaar. Wie weleens met haast in een Outlander PHEV heeft gereden, begrijpt wat we bedoelen.

Het duurt overigens nog wel eventjes voordat de derde generatie Qashqai in de showrooms staat. Het huidige model stamt uit 2014 en werd in 2017 nog opgefrist.

Meer lezen? Dit zijn DE 12 gamechangers van dit millennium!