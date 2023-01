Nu ook Jaguars voor jongere mensen, eindelijk!

Jaguars voor jongere mensen, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Ze zijn wel goedkoper!

De Jaguar F-Type is nu al een tijdje op de markt. Dit zorgt er voor dat de bloedmooie Britse Roadster en Coupé beetje bij beetje iets betaalbaarder worden. Echt goedkoop zoals de Jaguar XJ-S ooit was en de XK8 nu is, is de F-Type niet. Maar als je een beetje je best doet met sparen, kom je een heel eind.

Dan is het nu dus de beurt aan de jongere mensen om Jaguars te gaan rijden. Want zeg nu zelf: een BMW M4 op Porsche Cayman is heel erg tof, maar is een jong gebruikte Jaguar F-Type van de X152-generatie niet veel cooler?

Alleen oude mannen-specificaties

De kans bestaat echter dat het lastig is om jouw favoriete specificatie op Marktplaats te vinden. De meeste oude Jaguar-rijders houden van een wat bravere uitstraling. Dit terwijl de jongere mensen Jaguars met een iets sportievere uitstraling wensen.

Nou, daar helpt JMS Fahrzeugteile je mee. JMS is een soort verzamelbedrijf dat voor heel erg veel verschillende auto’s upgrades in de aanbieding heeft. Zonder al te veel te verklappen, we hebben ook even wat upgrades besteld voor de Audi A6 duurtester bij JMS. In dit geval heeft JMS een samenwerking met Piecha en dus de nodige onderdelen voor de F-Type.

Onderdelen voor Jaguars voor jonge mensen

Piecha Design richt zich voornamelijk op Mercedessen, maar vandaag even niet. Je kunt onderdelen krijgen voor de Roadster en de Coupe. De frontlip, sideskirts en verschillende diffussors kunnen op alle pre-facelift modellen. Heb je een facelift-model, dan past de frontlip niet. De grote achterspoiler is alleen mogelijk op de coupé.

Voor een betere wegligging kun je kiezen uit mooie spullen van KW. Het begint met verlagingsveren, die met de standaard-dempers werken. Je kan ook denken: als je toch bezig bent, doe het dan goed en monteer een complete schroefset. Dat is uiteraard ook mogelijk.

Qua velgen zijn er twee opties. De eerste is vrij opzichtig: een setje Schmidt Gambit-velgen in de maten 9×21 voor en 10,5×21 achter. Wil je iets ingetogener het leven door, dan is de Barracuda Karizzma een optie met ‘slechts’ 9×20 voor en 10,5×20 achter. Alle onderdelen om van een Jaguars voor jongere mensen te maken zijn vanaf nu te bestellen!

Meer lezen? Deze 8 Jaguars en Land Rovers kwamen er NET niet!