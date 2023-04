Doornbos vindt het ook: moet De Vries vrezen voor zijn stoeltje?

De F1 is bikkelhard en de Nederlandse coureur presteert niet super goed, moet De Vries vrezen voor zijn stoeltje? Dat is de vraag.

Het gaat niet zo lekker met Nyck De Vries. De Nederlander begon vol enthousiame dit raceseizoen, maar het blijkt moeilijker te zijn dan verwacht. De teleurstelling is dan ook van zijn gezicht af te lezen. Gisteren ook weer, waar hij uiteindelijk van de baan werd gereden door Logan Sargeant en waar wij ons afvroegen of hij echt zo slecht was tijdens de race.

Van de baan afgereden worden, daar kan hij niet zoveel aan doen. Maar hij heeft in drie races nog niks laten zien. Of in ieder geval vrij weinig.

De Vries moet vrezen voor zijn stoeltje

Red Bull (en dus AlphaTauri ook) staat bekend om hun harde managementlijn. Presteer je niet, dan zijn er talloze andere coureurs die je kunnen vervangen. Dat ziet Robert Doornbos ook. De beste man heeft werkelijk over alles een mening en dat is nu dus ook het geval. Volgens de oud-coureur moet De Vries nu al vrezen voor zijn positie bij het team.

Andere analisten zeggen juist dat de Nederlandse coureur uit Friesland wat meer tijd moet krijgen om in zijn rol te groeien. Ja, hij heeft wat fouten gemaakt maar sommige incidenten waren ook niet zijn schuld. Doornbos is van mening dat dit niet zo werkt, liet hij merken in het Race Café van Ziggo Sport.

Red Bull is bikkelhard

Hij zegt namelijk na afloop van de race dat je ‘niet zoveel tijd krijgt bij Red Bull’. Hoofdadviseur Helmut Marko wordt snel ongeduldig en dan ben je de sjaak. Dat moet je dus altijd voor zijn en misschien is De Vries daar nu al te laat mee.

Aankomende races zijn dus cruciaal en hij moet letterlijk en figuurlijk vol gas geven. Van Doornbos zegt verder dat de ‘hype en droom van de Formule 1 waanzinnig is’, maar dat De Vries er dan achter komt dat de auto niet goed genoeg is. Echter, dan nog moet je je teamgenoot verslaan, anders kom je in het verkeerde rijtje terecht bij AlphaTauri.

Die andere Nederlander..

Over die andere Nederlander is Robert Doornbos wat liever. Even slijmen op de Insta van Jos kon de geboren Rotterdammer toch niet laten. Net als Tom Coronel overigens. Tja, de belangen zijn toch een stuk groter bij de fam Verstappen om likeable te blijven. De wonderschone wereld van sociale media..