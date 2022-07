BREEK: vraag naar EV’s gaat keihard inkakken

Geen wonder dat deze Fiat 500 zo boos kijkt. De vraag naar elektrische auto’s gaat keihard inkakken.

De opkomst van de elektrische auto lijkt niet te stuiten. Maar volgens de analist met onze meest favoriete achternaam van alle analisten, gaat dat toch gebeuren. In ieder geval in belangrijke automarkt Duitsland, die belangrijk is voor het gehele automotieve landschap. U begrijpt, kwaliteitspublicatie Witschaftswoche heeft weer eens gesproken met Ferdinand Dudenhöffer. Naast exceptioneel geschikt om de hoofdrol te spelen in de remake van Dude, where’s my car? waarin de car in kwestie KITT is, beunt Dudenhöffer bij als dé auto-expert van het Center of Automotive Research (CAR) aan de Universiteit van Duisburg.

Heimat

Dudenhöffer vermoedt dat de markt voor elektrische auto’s in zijn Heimat keihard gaat inkakken, om meerdere redenen. Een van die redenen is dat de nieuwe ‘stoplichtcoalitie’ de extreem dikke subsidie op EV’s gaat afbouwen. Dat klinkt een beetje contra-intuïtief, daar in deze coalitie niet alleen de socialisten maar ook de Groenen zitten. Je zou zeggen dat dat een garantie is op blubberdik smijten met overheidsgeld naar dingen met de zweem van een groen randje. Doch er is veel kritiek op deze subsidie in Duitsland. Boze tongen beweren dat het grootste effect ervan is dat fabrikanten gewoon de prijzen omhoog gooien, wetende dat door de subsidies de auto’s voor klanten dan uiteindelijk toch nog ‘betaalbaar’ zijn.

Subsidiekraan gaat de way of the Nordstream

Van 6.000 kneiterharde Ekkerpegels (maximaal ooit 9.000 pegels als je alles optelt), gaat de subsidie op EV’s na dit jaar naar 4.500 Euro. Tenminste, als de EV in kwestie minder dan 40.000 Euro kost. Zo niet, wordt de subsidie gereduceerd tot 3.000 Euro. De vette subsidiepot gaat dus op een afslankkuur. Voor hybrides is er vanaf volgend jaar helemaal niks meer te halen. Dit alles heeft volgens Dudenhöffer zijn weerslag op de vraag naar nieuwe auto’s en die van het geëlektrificeerde soort in het bijzonder.

Verkoopcijfers hybrides kakken al in

Men ziet dit volgens Ferdinand nu al aan de verkoopcijfers van hybrides. Die zijn al als een plumpudding in elkaar gezakt. Dit komt door de levertijden van auto’s: niemand kan je garanderen dat een auto die je nu nieuw besteld nog voor het eind van het jaar wordt uitgeleverd. Echter kan je de subsidie pas ophalen, als je de auto binnen hebt. Ergo: voor hybrides is het nu al onzeker of je nog gratis geld zal ontvangen. Het is te verwachten dat de volledig elektrische auto’s ook de pijn gaan voelen van dit effect als de subsidies steeds meer worden afgebouwd.

Grondstof! Grondstof? Ja we rocken grondstof

Hiernaast zijn er nog stijgende grondstofprijzen van Lithium en andere belangrijke grondstoffen van accu’s. Dudenhöffer ziet hier lichtend voorbeeld Tesla als het euhm…voorbeeld dat door andere fabrikanten noodgedwongen gevolgd zal worden. De gemiddelde Tesla had in Q4 van 2021 nog een prijs van 48.680 Dollar. In Q2 van 2022 was dat al 53.672 Dollar. Een gigantische stijging in een half jaar tijd.

Dude

Dudenhöffer voorziet zodoende zelfs een relatieve opleving van -jawel- de auto’s met conventionele verbrandingsmotor. Minder EV verkopen betekent immers ook minder investering in EV’s en infrastructuur als laadpalen en dit kan een soort sneeuwbaleffect vormen. Slechts twee acties van de Duitse overheid voorziet de Dude om dit te counteren. De eerste is toch maar het subsidie-infuus open blijven draaien. De tweede is -oh gruwel- moddervette belastingen op auto’s met verbrandingsmotor invoeren.

Wij weten in ieder geval vast waar de voorkeur van de Duitse auto industrie ligt. Waarvan akte…