Nyck de Vries ontevreden met P19 in eerste kwalificatie

Nyck de Vries is ontevreden met P19 na zijn eerste kwalificatie voor Alpha Tauri.

De eerste kwalificatie van het jaar zit erop en dat betekent dat Nyck de Vries ook zijn rekening heeft geopend bij Alpha Tauri. De man uit Sneek beleefde een lastige vuurdoop. Na Q1 was het alweer voorbij voor de 28-jarige rookie. Dat lag aan de ene kant aan de auto, die duidelijk niet zo goed is als gehoopt. Maar dat gezegd hebbende, ging teammaat Yuki Tsunoda wel door naar Q2.

Sterker nog, de Japanner reed de achtste tijd in Q1 en was ruim zeven tienden sneller dan Nyck. Hoewel TSU deze heldendaad in Q2 niet kon herhalen en uiteindelijk start als veertiende, was het toch een alarmerend gat voor de Fries. Niet verrassend dus ook, dat De Vries niet tevreden is met zijn eerste echte sessie om de knikkers met zijn nieuwe team:

Nee, uiteraard niet. Het doel is altijd om zo ver mogelijk vooraan te kwalificeren. Op zich was ik vrij oké met mijn eerste twee runs. In mijn laatste run kon ik de stap niet maken. Ik verloor de achterkant bij uitkomen van bocht 1. Mijn banden waren ook niet warm genoeg en uiteindelijk waren we niet snel genoeg om beter te kwalificeren. Het is een samenloop van omstandigheden. Ik heb iedere run een klein foutje hier en daar gemaakt. De tweede run was het meest compleet en in die laatste liep ik vanaf bocht 1 al achter de feiten aan Nyck de Vries, volgt tot zover het patroon van de ‘normale’ Nederlander in de Formule 1

Uiteraard volgt dan al snel de blik naar morgen. Vergeten en doorgaan is het devies voor De Vries. De focus is dan ook op dat altijd aanwezige baken van hoop voor coureurs na een matige kwalificatie: de rees pees:

Volgens mij waren de longruns relatief gezien iets beter dan de pace in onze korte runs. We gaan er het beste van maken.” Nyck de Vries, heeft het oog op morgen

Waarvan akte. Laten we hopen dat Nyck morgen en in volgende sessies wat beter voor de dag komt en dat de Alpha Tauri op andere circuits beter uit de voeten komt. Anders wordt het lastig om in 2024 of 2025 twee Nederlanders bij Red Bull Racing te hebben.