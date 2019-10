Duitse Groenen: deze maand nog 130-limiet op de ‘Bahn

De openbare versies van Ehra-Lessien moeten er nou echt uit, aldus de milieupartijen.

Als het gaat om het milieu, dan telt ineens niemand hun belang meer. Dus jij, ja, jij met die dikke opgevoerde auto, jij veroorzaakt problemen wanneer je even jezelf loslaat op de Autobahn. Op vele stukken in Duitsland geldt er geen snelheidslimiet en bepaal jij wat de limieten zijn van je auto, je eigen wilskracht of de algehele veiligheid. Er gaan al een tijdje geruchten rond dat Duitsland er wel klaar mee is, die onbeperkte Autobahn.

Logischerwijs zou je zeggen dat het met veiligheid te maken heeft. Tegenwoordig kunnen steeds grotere auto’s steeds harder en moet je anticiperen op snelheidsverschillen, voordat je met een BMW X7 met 210 km/u achterop een Fiat Panda die 120 rijdt knalt. Dat speelt mee door cijfers van de ADAC, maar dat is niet de insteek van het nieuwe voorstel. De rode draad door het argument van de afschaffing is uiteraard het milieu.

De maximumsnelheid verlagen naar 130 km/u zal al een heel stuk helpen. Het is eigenlijk een bijzonder ouderwets systeem, zo hard rijden, maar voor de autoliefhebber is het altijd even een attractie als zij zich door het land ten oosten van ons bewegen. Leuk, maar die attractie vervuilt enorm. 130 km/u, zoals de rest van Europa, dat is wat De Groenen willen. Plus, zij willen een maximumsnelheid van 30 in de bebouwde kom en stadscentra én de brandstofauto verbieden in 2030. Logica op zijn Autoblogs: dan mogen we vanaf 2030 dus weer harder dan 130. You said it yourself…

De groene partij heeft het voorstel op de planning gezet op 18 oktober. Tegengeluid komt vanuit een aantal automobielbonden: langzamer rijden heeft namelijk maar een klein effect op de uitstoot. Bovendien is het parlement tegen omdat zij de Groene partij milieugekkies vinden. Vanuit de Duitse liberale partij FDP komen er zelfs geluiden als ‘de Groenen runnen een obsessief geleide groene cultuurstrijd tegen de auto en individuele mobiliteit’. (via Brabants Dagblad)

Met dank aan John voor de tip!