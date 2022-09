Renault R5 Turbo 3E heeft brede banden en 700 Nm

Dan zijn die enorme sloffen niet verkeerd. De Renault R5 Turbo 3E heeft nog meer troeven achter de hand.

Elektrische auto’s is voor sommigen mensen heel erg eng. Natuurijk, ook wij kunnen een hoogtoerige V12 of brullende V8 waarderen, maar er zijn ook puike elektrische auto’s. Zoals uiteindelijk het alcoholvrije biertje het Buckler-stadium heeft weten te ontlopen, moeten ook de dinosauriërs even ontdooien en de EV omarmen.

Een tactiek daarvoor die fabrikanten toepassen is om de techniek in een vertrouwd jasje te gieten. Dan is de overstap voor de conservatievelingen minder groot. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische Opel Manta GSe of de Peugeot e-Legend.

Een auto die ook in dat rijtje past is deze Renault R5 Turbo 3E, net als de Renault R5 Diamant. Waarbij de Diamant vooral heel erg charmant en chic is, is de R5 Turbo 3E een sportieve funmachine.

Prestaties

Dat blijkt uiteraard al uit de naam die Renault heeft gekozen. Het is een derde auto in de lijn van de Renault 5 Turbo en Renault 5 Turbo 2. De ‘e’ in de naam staat voor elektrisch, want ja, deze auto’s is elektrische aangedreven.

Maar die 1.4 viercilinder met turbo hoef je niet direct te missen, want de motor van de R5 Turbo 3E is bijzonder krachtig. Er is namelijk 380 pk en 700 Nm aanwezig! Daarmee kun je kun je in 3,5 seconde naar de 100 km/u knallen. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u.

Het is ook mogelijk om in maximaal 3,9 seconden naar de 100 km/u te accelereren. Dan moet je de auto in de dirftmodus zetten. Ja, de R5 Turbo 3E heeft een driftmodus. De layout is namelijk gelijk gebleven aan de legendarische R5’s van weleer.

De twee elektrische motoren staan op de achteras: elke motor drijft een wiel aan. Het accupakket ligt waar voorheen de motor lag. Het is dus nog altijd een tweezitter met achterwielaandrijving.

Gewicht Renault R5 Turbo 3E

Over dat accupakket gesproken, dat is expres niet al te groot. Het is de bedoeling dat je veel lol kan hebben tijdens Gymkhana-events of trackdays. Dan kun je met gemak de 325/30 20 banden op roken. De auto heeft een breedte- en hoogteset: voor zijn de wielen 19 inch (en aanzienlijk smaller).

Nadelen? Ja, natuurlijk. Net als elke andere elektrische auto is het gewicht te hoog. De R5 Turbo 3E weegt 980 kilogram, maar dat is zonder het accupakket, dat nog eens 580 kilogram weegt. Meer informatie wordt bekend gemaakt in aanloop naar de Salon van Parijs 2022, die volgende maand gehouden wordt.

