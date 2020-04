Occasionverkoop: de grootste klap moet nog komen

De verkoop van occasions verliep oké in het eerste kwartaal.

Het coronavirus heeft pas sinds februari een effect op het dagelijkse leven in Nederland. Strengere maatregelen volgden in maart. Dit zie je terug in de cijfers. In dit geval als het gaat om de verkoop van occasions.

In het eerste kwartaal van 2020 werden 320.000 gebruikte personenauto’s verkocht door autobedrijven. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en RDC. In januari was er nog sprake van een plus van 6,9 procent in vergelijking met een jaar gelden. In februari een plus van 4,8 procent. Het tij keerde in maart. Afgelopen maand was er sprake van een daling van 13,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Nu Nederland zich in een ‘intelligente lockdown’ begeeft zullen de cijfers over het tweede kwartaal niet rooskleurig zijn. Mensen denken nu minder snel aan het kopen van een (gebruikte) auto. Bovendien hanteren diverse autobedrijven aangepaste openingstijden, of zijn ze enkel open op afspraak. Door de maatregelen van het kabinet mogen er slechts enkele personen tegelijk in een gebouw zijn. Al met al maatregelen die effect gaan hebben op de occasionverkoop.

Naast het verkopen van auto’s via autobedrijven, vormen geïmporteerde voertuigen tevens een belangrijk deel van de occasionverkoop. Het goede nieuws is dat men sinds kort digitaal via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) een toelatingskeuring kan aanvragen. In het eerste kwartaal voerde de RDW voor een periode van twee weken geen importkeuringen voor personenauto’s uit.

Met een gematigd eerste kwartaal van 2020, zal de echte grote klap pas in het tweede kwartaal komen. De corona maatregelen gelden tot en met tenminste 1 juno.

Foto: Audi RS6 Avant via @timd