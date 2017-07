Lease maar: Ford Mustang of Mercedes-Benz E300 Coupé

Twee totaal verschillende auto's, die verrassend veel overeenkomsten hebben.

Sinds kort is de Coupé-variant van de Mercedes-Benz E-Klasse leverbaar. Het is een beetje een vreemde eend in de bijt. Van de W123 en W124 waren er al coupé-varianten (de C123 en C124). De C124 werd indirect opgevolgd door de CLK, een coupé met de uiterlijke kenmerken van de E-klasse, maar technisch gebaseerd op het platform van de C-Klasse. Ook de tweede generatie CLK was technisch gezien een C-Klasse. Maar daarna werd het nog verwarrender, want de CLK kende twee opvolgers. Eerst de E-Klasse Coupé en een paar jaar later ook een C-Klasse Coupé. Qua uiterlijk twee totaal verschillende auto’s, maar technisch gezien waren het beide C-Klasses. Bent u daar nog?

Nu is de situatie weer zoals hij wezen moet. Er is nu een C-Klasse Coupé, plus weer een échte E-Klasse Coupé. Maar dan komen we op een ander vraagstuk: waar gaan we die E-Klasse Coupé dan mee vergelijken? De Audi A5 Coupé en BMW 4 Serie Coupé zijn duidelijk een maatje kleiner. De BMW 6 Serie loopt op zijn laatste benen. Logischerwijze komen we voor dit vergelijk zodoende uit op de nieuwe Ford Mustang. Uiteraard een totaal andere auto, maar er zijn ook veel overeenkomsten. De eerste kun je al zien in onderstaande tabel:

Auto: Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost Mercedes-Benz E300 Coupé Catalogusprijs: € 57.160,- € 63.850,- Fiscale prijs: € 56.310,- € 62.542,- Leasetarief: € 995,- € 975,- Vermogen: 317 pk bij 5.500 tpm 245 pk bij 5.500 tpm Koppel: 434 Nm bij 3.000 tpm 370 Nm bij 1.400 tpm Topsnelheid: 243 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 5,8 sec. 6,4 sec. Verbruik: 8,0 l/100km 6,6 l/100km CO2 uitstoot: 179 gram/km 150 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen zijn een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Jawel, er zijn wel degelijk overeenkomsten. Het zijn beide vierzits coupé’s met achterwielaandrijving, een viercilinder turbomotor en min of meer dezelfde afmetingen. Ook qua prijs en prestaties staan de auto’s dichter bij elkaar dan je aanvankelijk zou denken. Er is gekozen voor een Mustang met handbak, want de automaat heeft een veel hogere CO2 uitstoot en prijst zich uit de markt. De Mercedes is enkel leverbaar met automaat, in dit geval een heuse 9G-Tronic.

De Mustang heeft standaard lederen bekleding en 19″ velgen, terwijl de Mercedes-Benz het moet doen met stoffen bekleding en 18″ velgen. De opties op de Mustang zijn aanmerkelijk goedkoper. Bij de E300 is er veel meer keuze, maar zijn de opties aanzienlijk prijziger.

Exterieur

Dit is natuurlijk een belangrijke reden om te kiezen voor de Ford Mustang. Maar daarnaast is het ook een icoon. Die lange motorkap en het Fastback achtersteven geven de auto een herkenbaar aanzicht. Pas als je hem parkeert naast een Mustang van de vorige generatie, zie je hoeveel moderner de huidige Mustang is. Knap werk. Is een Mustang zakelijk verantwoord? Eh, nee. Niet echt. Maar het is wel een originele auto die voornamelijk leuke reacties uitlokt. Het is typisch zo’n auto waar je blij van wordt. Kies je voor een zwarte met zwarte wielen, dan ziet het er heerlijk sinister uit:

Bij Mercedes-Benz is technisch weliswaar alles weer zoals het hoort te zijn, maar optisch gaat de verwarring nog gewoon door. Ondanks dat de vorige C-Klasse en E-Klasse Coupé dezelfde bodemplaat deelden, waren het totaal verschillende auto’s om te zien. De huidige E-Klasse Coupé lijkt daarentegen precies op de C-Klasse Coupé. Maar je moet de E-Klasse even op je in laten werken. Dan zie je dat de extra lengte en breedte hun uitwerking niet missen. Komen de lijnen bij de C-Klasse ietwat geforceerd over, bij de E-Klasse lijkt het allemaal beter te kloppen.

Interieur

Je voelt hem al aankomen: hier laat de Mustang punten liggen. Laten we positief beginnen. Ze hebben er wel werk van gemaakt. Het geheel is origineel vormgegeven, zonder dat het geforceerd ‘retro om het retro’ overkomt. En in vergelijking met het dashboard van de vorige generatie Mustang is er een enorme verbetering geboekt. Maar we moeten eerlijk zijn: in deze prijsklasse zijn we beter gewend. Niet eens alleen op premium niveau.

De Mercedes maakt dat pijnlijk duidelijk. Duitsers zijn traditioneel al goed in het bouwen van fijne interieurs, maar de E-Klasse doet daar nog een schepje bovenop. De afwerking en het materiaalgebruik zijn gewoon top. Het design moet je smaak zijn, maar het barokke interieur geeft je in ieder geval wel het gevoel in iets bijzonders te zitten.

Rijden

Voorheen waren Mustangs alleen met een V8 leuk. Zonder V8 was het net als alcoholvrije wodka, je kan het drinken maar je wordt er niet vrolijk van. Uiteraard is de V8 nog steeds de leukste optie en past die motor het beste bij de Mustang. Maar, met de 2.3 liter EcoBoost kom je niets tekort. Er is voldoende kracht aanwezig om in minder dan zes seconden naar de 100 te sprinten. De rij-eigenschappen zijn ook dik in orde. Sterker nog, het onderstel is eigenlijk best wel goed. Dusdanig goed dat je zelfs met de 317 aanwezige paarden tekort komt om een lekkere powerslide te maken. Jammer, zul je misschien denken, maar het is een compliment voor het onderstel. De rijtest kun je bekijken in deze tekst/video.

We hebben nog niet gereden met de Coupé-variant van de E-klasse, maar wel met de sedan. We gaan er gemakshalve vanuit dat de ervaring in grote lijnen hetzelfde is: veel, heel veel comfort. De achterwielaandrijving dient vooral een prettige balans, niet zozeer maximale sportiviteit, alhoewel de Coupé iets dynamischer zal zijn. Met een AMG-pakket kun je het iets straffer krijgen, maar het blijft vooral een gerieflijke auto. Ondanks de naam ‘E300’ bevindt zich er een heuse 2-liter turbo onder de kap. Deze is minder krachtig, maar wel verfijnder dan de Mustang motor. Precies zoals je het zou verwachten.

Conclusie

We begrijpen dat iemand die een Mustang wil, een Mustang zal kiezen. Voor de Benz geldt dat eveneens. Maar mocht je na talloze Duitse auto’s toch een keer iets anders willen, dan is de Mustang een leuke optie. Nee, zo goed als de E300 is de Ford niet. Maar de Mustang heeft wel een paar troeven achter de hand. Puike prestaties, prima rij-eigenschappen en vooral een erg gave koets. Is dat niet waar het allemaal om draait bij een coupé?