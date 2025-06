Goedkope Renault 5 is hier (maar mist een belangrijk onderdeel)

De goedkope instapper van de Renault 5 is eindelijk te bestellen.

De nieuwe Renault 5 ziet er niet alleen geweldig uit, het is ook nog eens een goedkope auto. Althans, dat was de belofte. Bij de introductie had Renault een vanafprijs van €25.000 belooft. Nu is het dan zover: Renault lanceert de goedkope instapversie.

Renault heeft woord gehouden, want de instapper – genaamd de Renault 5 E-Tech electric Five – kost €24.990. Deze heeft 95 pk en is €3.000 goedkoper dan de versie met 120 pk. Je levert niet in op de range, want de accu heeft in beide gevallen een capaciteit van 40 kWh. Daarmee heb je zo’n 310 kilometer aan range.

Er zit nog wel een addertje onder het gras: de instapper kan níét snelladen. Dat was al bekend, maar we zullen het nog even herhalen. De 120 pk versie kan ook niet bijster snel laden (maximaal 80 kW), maar deze instapper heeft dus helemaal geen DC-lader. Dat kan eigenlijk niet anno 2025.

Qua uiterlijk is er verder niks mis met deze uitvoering. Veel goedkope instappers zien er lullig uit, maar niet de Renault 5. Je krijgt standaard een lekker groen kleurtje (goed voor de restwaarde!) en de goedkope stalen velgen met wieldoppen zijn juist de coolste velgen voor deze auto.

Kijken we ook nog even naar de concurrentie om te kijken hoe scherp de prijs nu echt is.

Citroën ë-C3 (113 pk, 324 km range): €22.840

Hyundai Inster (97 pk, 327 km range ): €23.295*

Renault 5 (95 pk, 310 km range): €24.990

Fiat Grande Panda (113 pk, 320 km range): €25.990

Peugeot e-208 (136 pk, 361 km range): €32.700

Zoals je ziet zijn de ë-C3 en de Inster goedkoper, met vergelijkbare specs en wél de mogelijkheid tot snelladen. Maar ja, dit zijn verder niet echt auto’s waar je vrolijk van wordt. En als je de R5 bijvoorbeeld vergelijkt met een Peugeot e-208 is ‘ie echt een stuk goedkoper. De nieuwe instapper is dus best een interessante aanbieding, mits je kan leven zonder DC-lader. En anders moet je gewoon nog even €3.000 doorsparen.

Zelf een Renault 5 instapper samenstellen kan direct op de website van Renault!