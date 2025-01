Bekend automerk maakt comeback met deze betaalbare sportauto!

Kan deze strakke sportcoupé het Stellantis-merk er weer bovenop helpen?

Kun jij uit je blote hoofdje alle vijftien merken van Stellantis noemen? Uiteindelijk kom je er waarschijnlijk wel, maar enig denkwerk is bij de meeste liefhebbers vereist. Dat komt niet in de plaats doordat het ene merk meer aandacht krijgt dan het andere.

Een van de ondergeschoven kindjes van Stellantis is Chrysler. Het merk verkocht twintig jaar geleden naar jaarlijks 800.000 auto’s. Afgelopen jaar waren dit er minder dan 125.000. Toch wil Stellantis het Amerikaanse merk niet laten sterven. De baas van het merk heet Christine Feuell en ze is erop gebrand om Chrysler weer te laten slagen.

Na het sterven van de 300 heeft Chrysler nog maar tweemodel in het gamma: de Voyager en Pacifica. Beide zijn soccermom-MPV’s voor Amerika. Maar daar komt dit jaar verandering in. Als eerste komt er een facelift en een elektrische versie van de Pacifica. Daarna verschijnt een nieuwe grote crossover. Boooring! Het leukere nieuws zie je hieronder: de Chrysler Halcyon.

Deze conceptauto liet Chrysler vorig jaar zien. Nu maakt Feuell bekend dat deze sportcoupé ook echt bij jou op de stoep kan komen staan. ”We werken eraan om van het Halcyon-concept in een echte productieversie te maken die ook nog betaalbaar is voor klanten”, zegt Feuell tegen CNBC.

Specificaties van de Chrysler Halcyon

Wanneer we een echte Halcyon te zien krijgen, maakt ze helaas niet bekend. We weten wel al op welke Stellantis-basis de coupé komt te staan. Hij deelt het platform met de nieuwe Dodge Charger Daytona en aanstaande Jeep Wagoneer S en later ook de elektrische Alfa Romeo Giulia. Dit STLA-Large platform moet volgens Stellantis zorgen voor 800 kilometer aan rijbereik en een 0-100-tijd van twee seconden.

Het is niet ondenkbaar dat Chrysler dan ook weer naar Europa komt. Kijk maar naar de Charger Daytona en Wagoneer S waar we het net over hadden. Waar zulke auto’s vroeger in Amerika bleven vanwege hun hoge uitstoot en bijbehorende kosten voor de klant, heb je daar bij EV’s geen last van. En met de Europese verkooppunten van Stellantis zullen er vast wat hoekjes showroom vrij zijn voor de Chrysler Halcyon. Zou Stellantis moeten investeren in Chrysler is liever in Fiat en Maserati?