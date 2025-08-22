Hier, een auto die écht een alleskunner is

“Alleskunner” wordt vaak nogal optimistisch gebruikt, maar voor deze auto is het best een gepaste term.

Pak ‘m beet een jaar geleden namen we jullie eens mee in de wereld van offroad-MPV’s. Men meent wel eens dat de crossover de MPV heeft verdreven, terwijl een combinatie van die twee eigenlijk perfect zou moeten zijn. De ruimte van een MPV met de inzetbaarheid van een terreinwagen. Alles wat je nodig hebt, toch?

Offroad-MPV

In de praktijk heeft de offroad-MPV wel wat nadelen, zoals het feit dat er in de meeste gevallen helemaal niks aan extra potentie is toegevoegd. Het is dus vooral uiterlijk vertoon. Chrysler laat zien dat het anders kan. De enige auto die het Amerikaanse merk nog verkoopt is een MPV, of zoals ze het daar noemen: een minivan. Die krijgt nu een offroad-achtige make-over in de vorm van de Chrysler Pacifica Grizzly Concept.

Chrysler Pacifica Grizzly

Nu we het toch hebben over leven aan de andere kant van de plas: de Pacifica Grizzly speelt in op de wens voor capabele van life-voertuigen. Het fenomeen waar mensen de wildernis gaan verkennen met omgebouwde busjes om eens te proeven hoe overleven in het wild echt voelt. Vaak wordt dan een Mercedes Sprinter of iets dergelijks opgehoogd, voorzien van grote banden en krijgt deze een set accessoires om jezelf te redden in het wild. Chrysler denkt dat de van life-mensen wellicht ook hun familie meenemen en dan is de Pacifica Grizzly een perfect vervoersmiddel.

De Chrysler Pacifica is standaard al te bestellen met vierwielaandrijving om de kracht van de 3.6 liter Pentastar V6 naar alle vier de wielen te sturen. Nu voegt het merk daar ook verhoogde veren en BFGoodrich All Terrain-banden aan toe. Op het dak is ruimte voor extra spullen en andere soorten proviand. Oh ja, en Chrysler offerde de derde zitrij op voor extra opbergruimte. Niet te veel gezinsleden meenemen, dus. Op het dak was ook nog eens ruimte voor de gebruikelijke verstralers, evenals gele ‘Baja Style’ LED-lampen waar normaal de mistlampen zitten. En als leuke bonus: een luifel.

Kortom: je hebt de ruimte, je hebt de terreincapaciteiten: wat wil je nog meer van de Chrysler Pacifica Grizzly? Het is nog een concept, wat het merk meeneemt naar de Overland Expo om te laten zien. Er wordt niet uitgesloten dat de Pacifica zo in productie kan.