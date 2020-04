“Porsche 718 Cayman GT4 RS krijgt 500 pk”

Daarmee komt de aanstaande Cayman GT4 RS gevaarlijk dicht bij de Porsche 911 GT3 RS in de buurt.

Er zijn twee manieren om naar de Porsche Cayman en Boxster te kijken. Enerzijds zijn het allebei net geen 911’s. Waarom zou je een Porsche kopen, maar vervolgens niet even extra sparen voor ‘dé Porsche’. Voor een dubbeltje op de eerste rang, zo kun je het beschrijven.

Stiekem héél leuk

De optimist ziet juist een ideale sportauto. Lichter en compacter dan de 911, simpeler, en goedkoper. Tot en met de 981-generatie was wellicht een argument dat je meer versies van de 911 had, zoals de Turbo en GT2/GT3. Maar sinds de Cayman GT4 van de vorige en huidige generatie is er ook een circuitgerichte topversie van de Cayman. Kortom: een hoop argumenten voor de kleinste Porsche. En er komt wellicht nog een argument bij.

GT4 RS

Van de 911 GT3 is ook nog de ultieme GT3 RS. Gewapend met een rolkooi en een sterkere motor is dat dé 911 voor op het circuit. Recent gaan er meerdere geluiden dat Porsche met zo’n zelfde versie komt van de 718 Cayman GT4. Deze gaat ook RS heten (voluit GT4 RS) en daarmee plakt Porsche voor het eerst het RS-label op een andere auto dan de 911.

500 pk

De argumenten vóór de Cayman zijn tegenwoordig ook redenen voor Porsche om de Cayman en 911 te scheiden. Vooral qua cijfers. Met de Cayman GT4 en 911 GT3 lukt dat prima: de kleine Cayman levert 420 pk en de 911 GT3 zit er met 500 pk boven. Als het aan de geruchten ligt kruipt de über-Cayman tegen de GT3 RS aan: de GT4 RS gaat naar verluidt 500 pk krijgen. Dat klinkt als een flink aantal voor de kleinste Porsche.

Voor de rest hebben we de geruchten over de GT4 RS al eens besproken. Verwacht enkel een PDK-transmissie, een grotere spoiler en zoals aangegeven meer gewichtsbesparing en zaken als een rolkooi. De ultieme Cayman: waarom zou je nog een 911 kiezen? (via Car & Driver)

Image-credit: spyshots van de GT4 RS, via Autojunk.