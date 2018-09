Tesla versnelt productie door kleurkeuze te beperken

Dé oplossing om sneller auto's van de band te laten rollen.

Het is te makkelijk om Tesla nog steeds af te branden vanwege de haperende Model 3-productie. Want ja, de productielijn kent beperkingen terwijl de CEO een groene rolt, maar er komen ondertussen wel auto’s op de weg. Die zijn niet feilloos, maar toch. Bij een dikke productie gaat er wel eens wat fout.

Maar de Model 3-productie is nog niet perfect. Er kan wat meer gang in komen. Vandaar dat Tesla spiekt bij de hogere regionen van BMW en inperkt op de keuze in lakkleuren. Dat tweette Elon vandaag:

Moving 2 of 7 Tesla colors off menu on Wednesday to simplify manufacturing. Obsidian Black & Metallic Silver will still be available as special request, but at higher price.

De kleuren zwart en zilver verdwijnen dus. Opmerkelijk, want het kleurenpalet bij eerdergenoemde BMW’s bevat bijna niks anders dan grijstinten, met een zeldzame blauwtint ertussen. Bij Tesla kun je nu nog kiezen tussen rood, blauw, donkergrijs en wit. En ook Obsidian Black en Metallic Silver zijn nog wel beschikbaar, maar dan moet je bijbetalen. Overigens is Obsidian Black een metallic zwart: ‘gewoon’ zwart staat nog in het normale palet.

De afwezige kleuren zijn de twee die het minst besteld werden, dus in principe is het een logische zet. Zoals altijd gunnen we het Musk en co enorm om die fabriek op stoom te krijgen, alle tegenslagen terzijde.