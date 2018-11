Hier, de Audi e-Tron GT sijpelt het web op

Tip voor VAG: een paar kurken bestellen om die lekken te dichten.

We kennen allemaal de grappen over de designstrategie van de VAG-merken. Uitzonderingen daar gelaten (oude A8 vs nieuwe A8) klopt het inderdaad dat er voor de vele auto’s die het concern op de weg zet, geen grote schok ontstaat als ze dan eindelijk officieel worden. Kijk maar naar de Porsche 911. Vandaag onthuld, maar vanwege teasers en lekplaatjes was het eigenlijk wel bekend hoe de 992 eruit ziet. Nog voordat VAG kan balen dat hun pijplijn lek is, slaat het noodlot wederom toe.

Dit keer was het een Italiaans riool waar een tiental foto’s van de e-Tron GT Concept gevonden werden. Audi slingerde al een paar plaatjes van de tweede e-Tron de wereld in, met eenzelfde wrapfolie als de eerste om het definitieve design nog even geheim te houden. Nou staat hij op de planning voor de LA Autoshow van 2018, dus de definitieve onthulling zal niet heel lang meer duren.

Veel info is er daarom (nog) niet. Wat we al wel weten is dat de auto het Ingolstadtse zusje wordt van de Porsche Taycan. Waar de e-Tron (SUV) zijn actieradius van 400 km ietwat tegenvalt, wil de e-Tron GT ongeveer 500 km realiseren. De GT is natuurlijk aerodynamisch ontworpen, bovendien is de basis van de Taycan bedoeld om licht te zijn. Sportief, snel en een hoge actieradius. Win/win/win, toch?

De auto zal ongeveer even groot worden als de Audi A7, maar om de elektrische e-Tron van de niet-elektrische A7 te onderscheiden, krijgt hij een tof nieuw design mee. Een geinig detail is het integreren van een bliksemschicht in de LED-dagrijverlichting/knipperlichten. Ook doet de spitse neus denken aan de PB18. De e-Tron GT heeft géén cameraspiegels, wat vreemd is, gezien het hele cameraspiegel-circus van de afgelopen weken.