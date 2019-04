BREEK: nieuwe info over de 2020 Nederlandse Grand Prix

Vers van de pers.

Mocht je ons nieuwtje eerder deze maand gemist hebben. Ja, er komt een Nederlandse Grand Prix en ja die gaat plaatsvinden in Zandvoort. Autoblog beroept zich op meerdere bronnen binnen de industrie. De Grand Prix van Nederland moet in mei 2020 gaan plaatsvinden en we hebben nieuwe info te melden over de gang van zaken.

Zo is er een contract getekend voor vijf jaar. Dat betekent dat we vanaf 2020 in elk geval enkele jaren kunnen genieten van een F1-circus op Nederlandse bodem. Kuchende mannen in regenjassen lieten verder weten dat de Jumbo Racedagen volgend jaar in samenloop gaan met het F1-weekend. Donderdag 30 april 2020 zal in teken staan van het Jumbo-event. Vrijdag 1 mei 2020 zijn de eerste vrije trainingen, op zaterdag 2 mei de kwalificatie en op zondag 3 mei is de race.

Dit betekent dat het over exact een jaar al zover is. Er moet nog een hoop gebeuren. Zo is het de bedoeling dat er een nieuw hotel/conferentiecentrum gaat komen om de delegatie en gasten op te kunnen vangen. Eerder werd al gesproken over aanpassingen aan het circuit en infrastructuur rondom de baan.

De gemeente en de organisatie staan voor een serieuze uitdaging met betrekking tot de infrastructuur. Niet alleen zal het überhaupt druk worden met verkeer vanuit binnen- en buitenland. Ook de meivakantie gaat op 25 april 2020 van start. Genoeg papa’s (en mama’s) in Nederland die de Jumbo/F1-combinatie natuurlijk gaan zien als een leuk uitje voor het gezin. Het zal geen overbodige luxe worden om een aantal dagen van tevoren te vertrekken, mocht je niet in een filezee terecht willen komen.

Fotocredit: Verstappen in een Red Bull RB8 tijdens de Jumbo Racedagen in 2017. Via Bobo Boom op Flickr