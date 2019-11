Het is officieel: Amsterdammers kunnen niet rijden

Naar verhouding vonden de meeste ongevallen in 2018 plaats op de A10 (41,8 ongelukken per kilometer snelweg).

Het blijkt dat in Nederland 6 van de 10 ongevallen die op de snelweg gebeuren plaatsvinden bij op- of afritten.

Een analyse die gedaan is naar 75.000 geregistreerde snelwegongelukken tussen 2016 en 2018 toont aan dat wij Nederlanders minder brokken maken als we op een stuk snelweg zonder in-en uitvoegend verkeer rijden. Op-en afritten gaan ons minder goed af. De A10 staat op nummer 1, hier gebeuren de meeste ongelukken. Met 5.600 ongevallen in 2018 staat de provincie Noord-Holland sowieso bovenaan de brokkenlijst. Zeeland is met 174 ongevallen het veiligst op de snelweg.

Redenen van de ongevallen zijn in de analyse van Univé niet genoemd maar ik kan er wel een aantal bedenken. Geen snelheid maken op de invoegstrook en dan invoegen kan ervoor zorgen dat andere bestuurders vol in de ankers moeten. Sommige haantjes vertikken het natuurlijk ook anderen ruimte te geven bij invoegen en willen graag als eerste op hun bestemming zijn. Opvallend genoeg vinden er in het weekend ongeveer evenveel ongevallen plaats als door de week (0,5% meer door de week). De zondagsrijders zouden hier een verklaring voor kunnen zijn, in het weekend is er naar mijn idee minder verkeer op de weg maar toch gebeuren er evenveel ongelukken.

Ben jij benieuwd welke afrit het onveiligste is in jouw provincie?

A10, afrit 6 – Amsterdam-Osdorp (Noord-Holland)

A20, afrit 15 -Rotterdam-Crooswijk (Zuid-Holland)

A1, afrit 15 – Barneveld (Gelderland)

A28, afrit 2 – Utrecht-De Uithof (Utrecht)

A7, afrit 37 – Groningen-Centrum (Groningen)

A58, afrit 7 – Best (Noord-Brabant)

A28, afrit 18 – Zwolle-Zuid (Overijssel)

A76, afrit 2 – Geleen (Limburg)

A6, afrit 8 – Almere-Oostvaarders (Flevoland)

A6, afrit 17 – Lemmer (Friesland)

A28, afrit 37 – Eelde (Drenthe)

A58, afrit 39 – Middelburg-Centrum (Zeeland)

De meeste ongevallen vinden plaats op de A10, de A20 en de A16. Op de A77 richting de Duitse grens is de kans op een ongeval het minste per kilometer snelweg. Hebben jullie een verklaring voor de vele ongevallen bij op- en afritten?

Fotocredit: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen. Meer info over dat ongeval lees je hier.