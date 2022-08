Zo populair is deze stoere SUV in 55 seconden!

Dan moet deze stoere SUV wel iets heel erg bijzonders zijn! In minder dan een minuut waren er meer dan 25.000 van verkocht!

Toevallig hadden we het gisteren nog over de verkoopcijfers van de Ford Mustang en de Mustang Mach-E. De eerste Mustang is nog altijd een van de grootste automotive succesverhalen als het gaat om verkopen. Vanuit het niets had Ford een enorm succesnummer in huis: al na de introductie was de ponycar niet aan te slepen.

Dat komt tegenwoordig veel minder voor. Veelal omdat een automerk zóveel modellen heeft, dat klanten ook ergens anders in kunnen (of willen) stappen. Toch moesten we aan de introductie van de Mustang denken met de lancering van de, tromgeroffel… Mahindra Scorpio-N!

In 55 seconden meer dan 25.000 stuks!

En nee, Scorpio slaat niet op een grote Ford sedan en ‘-N’ niet op de sportschool van Hyundai. Mahindra is een Indiaas merk dat zich voornamelijk richt op crossovers, SUV-terreinauto’s, bedrijfswagens, motoren en vrachtwagens.

De Scorpio-N is hun grote paradepaardje en komt de hoogbejaarde reguliere Scorpio aflossen. Dat model liep al mee sinds 2002 en was toen al niet echt modern.

Mahindra dacht al dat ze een succesnummer in handen hadden met de Scorpio-N en dat klopte ook. In de eerste 55 seconden dat de auto te koop was, zijn er namelijk 25.000 van verkocht!

Dat hadden er (veel) meer kunnen zijn, ware het niet dat de website het niet aan kon. Die crashte namelijk binnen een minuut. Een hoop potentiële klanten kon zo niet hun aankoop afronden.

Alsnog meer dan 100.000 exemplaren van de stoere SUV

Mahindra was gelukkig niet voor één gat te vinden en loste het probleem op. Dit zorgde ervoor dat men het eerste half uur alsnog 100.000 exemplaren kon verkopen!

Je kan begrijpen dat je dan wel heel snel moet zijn met je configuratie. Dat heeft Mahindra slim gedaan, want je hebt tot 15 augustus om jouw Scorpio-N samen te stellen.

Je kunt kiezen uit een 2.0 of 2.2 benzinemotor of een 2.0 diesel. De Mahindra Scorpio-N is een échte SUV, dus met ladderchassis, tussenbak en vierwielaandrijving. Een echt werkpaard, dus.

Prijzen voor de 4,66 meter lande SUV beginnen bij een kleine 15.000 euro (omgerekend), dus de reden voor het succes laat zich raden.

Via: Autocar India