Gerucht: Audi-topman Bram Schot weg als CEO

Als het klopt heeft de Audi-topman niet lang van zijn functie kunnen genieten.

Ook bij Audi wappert het rood-wit-blauw aan de top. Sinds 1 januari 2019 zwaait de Nederlander Bram Schot met de scepter in Ingolstadt. Een beknopte versie van zijn curriculum vitae lees je hier. Daar werd ook al duidelijk dat Schot eigenlijk een ‘tussenoplossing’ was, omdat voorganger Rupert Stadler gearresteerd werd in verband met dieselgate. Er moest halsoverkop een nieuwe topman gevonden worden, dat werd Schot. Hoe tijdelijk zijn termijn was, werd niet bekend. Een termijn wanneer iemand klaar is met zijn CEO-schap is immers vrij variabel.

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung is het termijn van Bram Schot wel vrij kort. Aangezien hij er nog niet eens een jaar zit, is het ietwat vroeg om nu al de positie op te geven, al is daar zoals je net kon lezen een vrij goede reden voor. Dan is er nog het volgende deel van het verhaal: wie moet Schot opvolgen?

De naam van de persoon in kwestie is Markus Duesmann. Deze naam viel al voordat Bram Schot de leiding kreeg. Duesmann heeft tot 2018 in de raad van bestuur gezeten bij BMW, harde concurrentie dus! Volgens de Frankfurtse krant is Duesmann aangeraden door Herbert Diess, die zelf ook van BMW komt. Het toont wel een beetje aan dat de hele topman-situatie tussen Audi en BMW een beetje omstreden is, aangezien BMW indirect last heeft van het dieselschandaal wat Volkswagen heeft aangericht. Niet omdat zij zelf sjoemelden, maar omdat Volkswagen op de harde manier de wereld in kreeg dat er een oplossing moet komen voor het milieuprobleem: iets wat door middel van EU- en wereldwijde regels elke autofabrikant zowat forceerde om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Dat is voer voor een andere discussie, voor nu lijkt het dat Duesmann in april 2020 (niet bevestigd) het stokje van Bram Schot overneemt. In de tijd dat de Nederlander aan de macht was hebben we helaas nét niet kunnen genieten van de definitieve PB18, wél van de nieuwe generatie RS6 en RS7 en ook de e-tron GT maakt deel uit van de periode van Schot.