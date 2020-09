Nieuwe Dacia Sandero is Good News! - Autoblog.nl

Good News! De nieuwe Dacia Sandero is hier!

De nieuwe Dacia Sandero is een beetje als een Tesla. Daarmee bedoelen we niet eens de goedkope plastics of de panel gaps (die zijn bij Dacia best goed voor elkaar), maar dat het typische auto’s zijn die juist populair zijn bij mensen die niet van auto’s houden. Beide auto’s bedienen ook hun geheel eigen niche. En, oh ja: James May is gek op beide.

James May

De olijke Britse Televisiepresentator kon de Sandero juist waarderen vanwege zijn eenvoudige opzet en het gebrek aan onzin eromheen. Het is een keurige vijfdeurs hatchback en dat was het dan. De huidige Dacia Sandero loopt inmiddels alweer mee sinds 2012. Maar er is nu goed nieuws: er is een nieuwe Dacia Sandero!

Nieuwe Dacia Sandero

Maar het is niet alleen een nieuwe Dacia Sandero waarmee wij je blij kunnen maken, Dacia trekt tevens het doek van de Sandero Stepway én de Logan, dat in feite een Sandero sedan is. De drie Dacia’s zien er behoorlijk strak en modern uit. Waar Renault eerst de weg koos voor de basic-auto (de wel erg simpele Logan), zijn de Dacia’s nu gewoon lekker fris, zonder al te veel opsmuk. Die Y-vormige strips in de koplampen zijn nieuw en doen volgens collega @Loek denken aan de Lamborghini Urus. Ondanks dat er dus drie nieuwe modellen onthuld worden, zien en horen we vooral heel erg veel niet.

Renault Clio III

Het interieur? Geen idee. Het platform van de nieuwe Dacia Sandero? Geen idee, alhoewel Dacia zegt dat het design helemaal nieuw is, maar dat alle afmetingen gelijk zijn gebleven. Dat kan heel goed betekenen dat Dacia het aloude B01-platoform gewoon nog een keer gebruikt. Heel gek is dat niet, want de eveneens vrij verse Duster staat ook op dat platform, net als zijn voorganger. Het constant gebruiken van die eenvoudige platforms is vooral erg voordelig: het stamt namelijk af van de Clio III, die al járen uit productie is.

Motoren nieuwe Dacia Sandero

Ook qua motoren weten we nog niet veel, alhoewel het aannemelijk is dat de 1.0 driecilinder en 1.33 viercilinder uit de Duster ook hun weg vinden naar de nieuwe Dacia Sandero, Sandero Stepway en Logan. Nog iets wat niet duidelijk is: de Logan MCV. Dit was een populaire stationwagon-versie van de Logan, dus de kans is aannemelijk dat deze ook nog moet debuteren. Gezien het geringe aantal afbeeldingen en de weinige hoeveelheid informatie zal de rest in een later stadium bekend gemaakt worden.