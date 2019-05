Deze Bugatti-killer is nu nog specialer

Niet sneller. Maar qua snelheid is er weinig te wensen. Of fysiek mogelijk.

Zelfs de mensen die Pininfarina niet kennen, zijn bekend met het werk van Pininfarina. De Italiaanse grootmeester is uiteraard gespecialiseerd in design. Dat hoeft trouwens niet per se een auto te zijn: staafmixers, lampen en trams doen ze ook. Het designhuis uit het Italiaanse Cambiano is van alle markten thuis.

Hun bekendste werken zijn te zien op allerlei Ferrari’s. Natuurlijk zijn er ook Ferrari’s die niet ontworpen zijn door het bedrijf, maar het overgrote gedeelte heeft de fraai Pininfarina badge op de zijkant staan. Eigenlijk is er nauwelijks betere reclame denkbaar. Toch vind Pininfarina het nodig om zélf met een hypercar op de proppen te komen. Het resultaat is bekend, de Pininfarina Battista.

Speciaal voor de 500e verjaardag van die andere Italiaanse grootmeester (Leonardo Da Vinci) heeft Pininfarina een speciale uitvoering van de Battista gemaakt. Onder het motto ‘A Mind in Motion’ hebben ze een unieke livery ontworpen voor de Bugatti-killer van Pininfarina. Uiteraard ziet de auto er vooral uit als een Ferrari, maar dat is logisch. Een nummer van John Fogerty lijkt altijd op een nummer van Creedence Clearwater Revival. Speciaal voor de gelegenheid werd de Pininfarina Battista onthuld door ex-Formule 1 coureurs Nick Heidfeld en Nico Rosberg.

Nick Heidfeld (links) en Nico Rosberg (rechts)

Terug naar de in maart geïntroduceerde Battista. Dit is namelijk één van de 150 exemplaren die gebouwd gaan worden. De Battista heeft een motor en het accupakket van Rimac, die 1.900 pk en 2.300 Nm levert. Volgens Pininfarina moet de Battista in minder dan 2 tellen 100 km/u rijden. De 300 km/u is bereikt in minder dan 12 seconden.