Officieel: dit is de Audi Q3 Sportback

Een nieuwe niche die door Audi gevuld gaat worden.

Volgens Audi is er klaarblijkelijk behoefte aan een Q3 met een aflopende daklijn en zie hier de geboorte van de Q3 Sportback. Voor als een reguliere Q3 te saai is en een A3 Sportback de pupillen ook niet geven wat ze willen. Het segment van dit soort auto’s is groeiende en daar geeft Audi dan ook volstrekt logisch een antwoord op. Just give them what they want.

Het design van de Q3 Sportback maakt de auto voor het oog langer dan de reguliere Q3. Volgens de Duitse autofabrikant is dat effect optischer groter dan de werkelijke veranderingen. De Q3 Sportback is slechts 16 mm langer in vergelijking met de Q3. Daarnaast is de auto 29 mm lager. Nu we toch bezig zijn met het benoemen van cijfers. De Q3 Sportback is 4,50 meter lang, 1,55 meter hoog en 1,84 meter breed. De wielbasis is met 2,68 meter gelijk gebleven. Aangezien de aflopende daklijn pas na de achterdeur echt scherp begint te worden hebben de achterpassagiers nog steeds voldoende hoofdruimte. De bagageruimte van deze vijfzitter bedraagt 530 liter, of 1.400 liter met de achterstoelen plat. Het interieur is nagenoeg gelijk aan de reguliere Q3.

Audi brengt de Q3 Sportback met diverse benzine- en dieselmotoren op de markt. Van een (plug-in) hybride is nog geen sprake. Wel is de Q3 Sportback 35 TFSI 1.5-liter benzinemotor een MHEV (mild hybride). Naast een 35 TFSI (150 pk) komt de SUV Coupé er als 40 TFSI (190 pk), als 45 TFSI (230 pk), als 35 TDI (150 pk) en als 40 TDI (190 pk). In alle gevallen zijn de motoren standaard gekoppeld aan een S-tronic zevenbak. Met uitzondering van de 1.5 TFSI en de 2.0 TDI is Quattro standaard op de Q3 Sportback.

De marktlancering van de Q3 Sportback is in de herfst van dit jaar. De Audi beleeft zijn publieksdebuut over een paar maanden op de IAA in Frankfurt. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Een video van de Q3 Sportback, waar we de auto in detail bekijken, check je op Autojunk.