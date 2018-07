Voilà! Bugatti Divo wordt best-sturende Bugatti ooit

De Fransen doen een boekje open over hun nieuwe hypercar.

Enkele dagen nadat de man met de lange regenjas de geruchtenmolen aanslingerde, krijgen we nu van Bugatti zelf te horen dat het inderdaad bezig is met een nieuw, krankzinnig model. Aanvankelijk wisten we te melden dat de Divo een nieuwe topvariant van de Chiron zou worden, maar daarover zijn we nu niet meer zo zeker.

Bugatti laat de naam Chiron namelijk geen enkele keer vallen in haar eigen persbericht. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de Divo in de basis niet alsnog een Chiron kan zijn. Dat gezegd hebbende, het is opmerkelijk dat Bugatti ervoor kiest enkel de naam Divo te hanteren. In het verleden kregen de speciale, krachtigere Veyrons immers het label ‘Grand Sport‘, ‘Super Sport‘ of ‘Grand Sport Vitesse‘. Zelfs de Chiron werd eerder al uitgerust met een dergelijk label.

Vooralsnog wil Bugatti ons in ieder geval doen geloven dat de Divo een volledig eigen model wordt. De Fransen hebben wederom voor een naam van een oud-fabriekscoureur gekozen. Divo is een verwijzing naar Alberto Divo, een voor Bugatti uitkomende Fransman die als grootste prestatie de Targa Florio tot tweemaal toe won. Daarnaast nam hij voor Bugatti, niet geheel toevallig, deel aan verschillende Grand Prixs. De Fransman streed in die tijd zelfs tegen collega Louis, waarnaar uiteraard de Chiron is vernoemd.

Bugatti lijkt Divo echter iets hoger in het vaandel te hebben staan dan de Monegask, want de auto waaraan ze Alberto’s naam verbinden wordt niet alleen zeldzamer, hij wordt ook nog eens wendbaarder en lichter. Daarnaast produceert hij meer neerwaartse druk, waardoor hij met grotere g-krachten door de bochten kan snellen. Bugatti schrijft dat de Divo zichzelf zal onderscheiden door een nieuw ontwerp. Dit ontwerp is, op haar beurt, weer insintriek verbonden aan de rijdynamiek van de Divo.

Het spreekt voor zich dat we te maken hebben met een onwaarschijnlijk toffe auto. Bugatti presenteert de Divo volgende maand, op 24 augustus, tijdens ‘The Quail – A Motorsports Gathering‘ in Californië. Bugatti zal slechts 40 exemplaren maken. De auto’s kosten, per stuk, 5 miljoen euro.