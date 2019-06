Officieel: dit is de vernieuwde Renault Koleos

Twee jaar na zijn Europese marktintroductie is het wat Renault betreft tijd voor een update.

Renault is beduidend tevreden over het uiterlijk van de Koleos. Met deze facelift hebben de Fransen gekozen om minimale aanpassingen uit te voeren aan het exterieur van de SUV. Een ietwat aangepaste grille en meer chroomwerk voor de voorbumper zijn zo’n beetje de hoogtepunten van de vernieuwingen. De uitlaatsierstukken zijn iets breder en ook het derde remlicht is breder gemaakt. Het echte nieuws heeft met andere dingen te maken.

De nieuwste generatie Blue dCi dieselmotoren hebben de weg gevonden naar de Koleos. Het gaat hier om de Blue dCi 150 X-Tronic en de Blue dCi 190 X-Tronic All Mode 4×4. De introductie van de laatstgenoemde motor betekent dat de krachtigste Koleos 15 pk meer levert dan nu het geval is. Beide motoren zijn standaard gekoppeld aan een automaat met zes versnellingen. De vierwielaangedreven variant heeft onder meer een Lock-mode. In deze modus zal het centrale differentieel vergrendeld worden en zo een 50/50 krachtverdeling tussen de voor- en achteras realiseren. Handig bij heuveltjes als er ijs of sneeuw ligt. De modus schakelt zichzelf automatisch uit bij snelheden boven 40 km/u.

In in het interieur is er keuze voor een 7-inch liggend of een 8,7-inch staand scherm. Deze Koleos komt met het R-LINK 2-infotainmentsysteem van Renault en is standaard compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Op de centrale console heeft Renault twee USB-poorten verwerkt om je apparaten op te laden en/of te verbinden met het infotainmentsysteem.

Kleine vernieuwingen zijn de nieuwe 18-inch Taika-velgen, de 19-inch Kavea-velgen en de geïntroduceerde kleur Rouge Vintage. De vernieuwde Koleos is vanaf het najaar 2019 te bestellen. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.