Grotere actieradius voor MINI Cooper S E Countryman ALL4

Je kunt binnenkort nog meer kilometers volledig elektrisch afleggen met een nieuwe MINI Cooper S E Countryman ALL4 na een update van het merk.

MINI is van plan de capaciteit van de batterij in de Cooper S E Countryman ALL4 te vergroten. De batterijcapaciteit van de plug-in hybride stijgt van 7,7 kWh naar 9,6 kWh. De batterijgrootte wijzigt hierbij niet.

De update is vooral belangrijk voor de Belgische markt. De zakelijke rijder heeft in Nederland fiscaal niets aan een plug-in hybride. In de BelgiĆ« is dat anders. Daar maakt de overheid onderscheid tussen een ‘neppe’ en een ‘echte’ plug-in hybride. De Belgische fiscus hanteert dat de hybride tenminste 1 kWh batterijcapaciteit moet hebben voor iedere 100 kg aan gewicht. Met 9,6 kWh voldoet de MINI aan dat criterium.

De plug-in hybride beschikt over een 1.5 driecilinder met een systeemvermogen van 224 pk en 220 Nm koppel. Met de toegenomen batterijcapaciteit kunnen er ook meer elektrische kilometers gemaakt worden. Volgens MINI bedraagt de range nu zo’n 50 kilometer. Vanaf juli is de MINI met de update beschikbaar, de plug-in hybride kost in Nederland 39.500 euro. Voor die prijs krijg je ook een thuislaadkabel, een snellaadkabel voor onderweg en een ChargeNow laadpas. Zo’n laadpas dient gekoppeld te worden aan een eigen betaalmiddel. Vervolgens kun je op de meeste publieke laadpunten de Cooper S E Countryman ALL4 opladen.