Officieel: EV9 is letterlijk de volgende stap in Kia design!

De nieuwe Kia EV9 is officieel aangekondigd en het is een belangrijke stap voor Kia wat betreft het design.

Gisteren hadden we de eerste afbeeldingen en in dat artikel concludeerde we al dat de nieuwe EV9 een soort van Zuid-Koreaanse Volvo is geworden. En dat dit helemaal niet zo erg is. Het is een opvallende auto dat een soort van sportieve cross-over is die in het D-segment valt. Kia heeft nu officieel de auto aan het publiek gepresenteerd.

Kia EV 9 nu officieel

Wat natuurlijk gelijk opvalt is het design. Toen de auto als concept werd gepresenteerd in Los Angeles in 2019 was iedereen wel verrast: een hele nieuwe look. Het design is in grote lijnen behouden, dat is weleens anders. Ik denk dat het positief is. De auto krijgt een hele eigen look, dat we ongetwijfeld in de toekomst terug zullen zien bij andere auto’s van het merk.

Goed, terug naar de EV9. De auto is het vlaggenschip van het merk. Het is een elektrische SUV met drie volwaardige zitrijen. De designtaal heet ‘Opposites United’. Het kenmerkt de auto met elegante lijnen en hoekige vormen. Eigenlijk zijn dit tegenpolen, maar het merk zou graag een statement willen neerzetten. Kia neemt hier wel een risico, niet iedereen zal de auto (direct) mooi vinden. Maar auto’s zoals de Sportage en de EV6 vallen ook onder deze designtaal en die auto’s verkopen goed.

De voorkant valt op door de ‘Tiger Face’. En ja, als je goed kijkt lijkt het op een tijger. Wel je ogen een beetje dichtknijpen en met een beetje fantasie verschijnt de tijger. Wat het meest opvalt zijn de verticale koplampen die de auto optisch hoger maken. De auto heeft verder een knip in het zijprofiel en een achterkant die vrij strak en eenvoudig is gebleven. Het is wel een flinke bips die achterkant en als we het toch over dieren hebben: wij zien overeenkomsten met een olifantenkont. En dat is niet erg, dit zijn namelijk imposante beesten. Door de uitgeklopte wielkasten oogt de auto stoerder en lijkt het alsof het wel een paar blubberpaadjes aankan.

Binnenin

Hier is ruimte alom. Zoals eerder gezegd zijn er drie zitrijen. Ideaal voor een groot gezin als je zaterdagochtend een half voetbalteam mee moet nemen. Leuk feitje: de stoelen in de GT-line kan je draaien, zodat je elkaar kan aankijken. Sommige passagiers rijden dan dus achteruit, als je daar niet misselijk van wordt.

De EV9 staat op het Electric Global Modular Platform (E-GMP) en heeft hierdoor een lage wielbasis en een compleet vlakke vloer. Ideaal om je nieuwe Ikea kast in te vervoeren dus.

Waar de buitenkant best stoer is, is de binnenkant ingetogen en rustig. We zien een zwevend panoramische dashboard dat van het stuurwiel doorloopt naar de middenconsole. Dit met drie displays die eruit zien als één, waarvan twee 12,3 inch groot zijn. Goed gedaan Kia! Wat we ook goed vinden zijn de fysieke knoppen, die we gelukkig nog terugzien.

Wereldpremière

Kia heeft ons nu eerste beelden laten zien van de EV9. Binnenkort volgt informatie over het bereik, de pk’s, de Nm’s en kWh’s. Natuurlijk houden wij jullie hiervan op de hoogte. De auto zal zijn wereldpremière beleven op 28 maart van dit jaar.