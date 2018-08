Ferrari 488 Pista nu ook zónder dak

Die zat eraan te komen.

De Ferrari-fabriek heeft de afgelopen maanden overuren gewerkt. Nadat het dit jaar fris begon met de 488 Pista, onthulde het later in slagvolgorde de unieke SP38 en de 488 Pista Piloti, waarvoor je een Ferrari-coureur moet zijn om ervoor in aanmerking te komen. De introductie van de laatste twee modellen was minder vanzelfsprekend, maar de komst van een dakloze 488 Pista stond in de sterren geschreven.

In feite verandert Ferrari weinig aan de gesloten 488 Pista om de cabrioversie van de auto in elkaar te knutselen. De buitenzijde vertoont dezelfde karakteristieke lijnen en hoeken. Volgens Ferrari produceert de auto ook exact dezelfde aerodynamische waarden. Zelfs het kleurenschema is overgenomen, al zien we hier een combinatie van wit en blauw, in plaats van het kenmerkende rood.

Zoals gebruikelijk heeft het verwijderen van het dak grote gevolgen voor het gewicht van de auto. Door het implementeren van de zwaardere cabrio-constructie weegt de Spider ongeveer 90 kg meer dan de gesloten 488 Pista. Dit zien we in de acceleratiecijfers niet direct terug. De sprint naar de 100 km/u duurt, net als bij het dichte model, slechts 2,85 seconden. Daarna verliest de Spider echter tijd; van 0 naar 200 km/u moet de Spider 0,4 seconden toegeven op zijn gesloten broer. De topsnelheid van 340 km/u blijft, ondanks het cabriodak, wel stabiel.

Omdat de Ferrari 488 Pista Spider niets meer is dan een cabrioversie van de gesloten uitvoering, vinden we achterin de auto dezelfde motor. Mocht je het vergeten zijn, dit is de prijswinnende 3,9-liter twin-turbo V8. Het blok produceert ook in dit geval 720 pk.

Ferrari heeft nog niets gezegd over wanneer de auto in productie genomen wordt. Echter, wij weten dat dit slechts een kwestie van tijd zal zijn. Hoeveel de auto moet gaan kosten, is eveneens niet bekend.