Officieel: handbak voor de Porsche 992 Carrera (4) S

En roeren zal je.

Door topmensen van Porsche is min of meer al meerdere keren bevestigd dat de 992 met een handgeschakelde versnellingsbak zou komen. Het was echter de vraag wanneer. Het hoge woord is eruit. Porsche kondigt officieel aan dat de 992 een handbak krijgt.

Net als bij de 991 gaat het in dit geval om een handgeschakelde versnellingsbak met zeven verzetten. De handbak komt naar de Carrera S en Carrera 4S in zowel Coupé als Cabriolet vorm. Verder stelt Porsche geen extra kosten in rekening te brengen voor de transmissie.

Wie kiest voor de handbak krijgt daar het Sport Chrono Package bij. Met Sport Chrono kan de setup van de aandrijflijn ingesteld worden, krijgt de auto onder andere een PSM Sportmodus, een knop op het stuurwiel om te switchen tussen Normal, Sport en Sport Plus en is er ook een rev-match functie. Met deze functie ingeschakeld geeft de 992 automatisch tussengas tijdens het terugschakelen. Misschien nog wel het grootste verschil met de PDK is dat je met de handbak geen elektronisch differentieel krijgt, maar een mechanische sper met Porsche Torque Vectoring (PTV). Uiteraard zullen de stoplichtsprintjes lastiger verlopen in vergelijking met de PDK. De 911 Carrera S doet 0-96 km/u in vier seconden, de topsnelheid bedraagt meer dan 305 km/u.

Op het moment van schrijven is niet bekend of wij in Nederland ook een handbak kunnen bestellen. In de Nederlandse configurator is vooralsnog enkel de PDK aan te vinken. Het nieuwsbericht met deze informatie is dan ook gericht op de Amerikaanse markt. De 992 met handbak arriveert in de lente van 2020 bij de Amerikaanse dealers. MSRP prijzen in de VS beginnen bij 113.300 dollar voor de Carrera S met handbak. De Carrera 4S Cabriolet kost 133.400 dollar.