Officieel: hier komt Tesla’s Europese Gigafactory

De beslissing is genomen!

Het heeft even mogen duren, maar Tesla heeft eindelijk besloten waar de nieuwe Gigafactory in Europa moet komen. De eerste grote Tesla-fabriek staat in de buurt van Reno, Nevada in de Verenigde Staten. De tweede Gigafactory is te vinden in Buffalo, New York. Nummer drie is momenteel in aanbouw in Shanghai, China en in Europa moet alweer de vierde fabriek van Tesla gaan komen.

Via Twitter (hoe kan het ook anders) heeft Elon Musk wereldkundig gemaakt dat de Europese fabriek in Berlijn, Duitsland gaat komen. Een verrassende aankondiging, want aanvankelijk werd door velen gedacht dat ome Elon juist het Verenigd Koninkrijk voor ogen had. De Tesla-topman deinst er niet voor terug om vanuit het hol van de leeuw te gaan opereren, zo blijkt.

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Toen Tesla enkele jaren geleden bekendmaakte de ambitie te hebben om in Europa een Gigafactory te bouwen stonden diverse landen te springen om gekozen te worden. Ook Nederland deed een tijdje mee in de race om de fabriek. De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hadden zelfs de handen ineengeslagen en een speciale website gebouwd om Elon te verleiden.

Musk stelt dat de fabriek in Berlijn batterijen, aandrijflijnen en auto’s gaat produceren. De Model Y zal de eerste auto zijn die in Duitsland van de band zal rollen. De komst van de Tesla-fabriek moet 10.000 banen gaan opleveren. Het is de bedoeling dat de Gigafactory in Berlijn al over twee jaar operationeel is.

Met dank aan iedereen voor de tips