Buckelwal! Porsche 992 cabrio legt vinnen op de vloer

Het is grijs en heeft een bult op z'n rug.

Niemand? De Porsche 992 Cabrio. HAHAHAHAHA! Ja, ik lach heel hard om mijn eigen grap omdat niemand anders het doet. Echter, in onze eeuwige zoektocht naar ongebruikte buitenlandse woorden om een artikel mee te openen, dat dan vervolgens gaat over een auto uit het land van de gekozen taal (snapt u het nog?) moest dit het worden. Buckelwal. Duits voor Bultrug. De Porsche 911 is Duits. Collega @jaapiyo (rustige jongen, vrij lang, zachte G, net zo grappig als ik) beschuldigde de 911 cabrio van de generatie 992 recent van een ‘bultrug booty’ en dus moest ik daar wel iets mee doen. Mocht je nu denken: hij is al een alinea lang alleen maar aan het uitleggen waarom hij dit artikel met ‘Buckelwal!’ opende: dat klopt.

Ter compensatie: alle relevante informatie over de Porsche 911 992 Cabriolet is hier te vinden.