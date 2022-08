Volkswagen wil Porsche verkopen aan Qatar

Tsja, dat WK Voebel hebben ze ook al gekocht, dus waarom niet Porsche erbij doen?

Vruuuuuger moest je altijd wachten op een hedge fund die een vijandige overname deed om grote bedrijven uit te benen en lucratieve onderdelen voor extra veel geld te verkopen. Tegenwoordig doen bedrijven dit gewoon zelf. Nadat (toen nog) FCA Ferrari als apart merk naar de beurs heeft gebracht, is VAG al jaren van plan hetzelfde te doen met Porsche. Inmiddels is dit in een stadium beland, waar het spoedig ‘echt gaat gebeuren’…allegedly.

Volkswagen AG denkt iets van 60 tot 100 miljard binnen te kunnen slepen voor Porsche op de beurs. Of liever gezegd, dat is de geschatte totale waarde van Porsche op dit moment. De beursgang zou daarmee de grootste zijn in de Duitse geschiedenis. Het is ook een bizar bedrag als je bedenkt dat heel VAG momenteel minder dan 100 billi waard is volgens de beurs. Maar ja, dure premium merken zijn degene die het meest winstgevend zijn tegenwoordig. De rijken worden steeds rijker en laten dat graag zien.

De Porsche-Piëch familie is van plan een minderheidsbelang van 25 procent met vetorecht aan te houden. Zo kan de familie nu wel episch binnenlopen, maar toch nog wat controle houden hun familiejuweel.

Dit alles wordt een beetje een ingewikkelde constructie. De Volkswagen Groep wil dus het merk Porsche gaan verkopen. Doch de Porsche-Piëch familie is de grootste aandeelhouder van de Volkswagen Groep. Bij de verkoop wil de fam dus een deel van het merk Porsche ‘houden’. En een groot deel van de rest (van het merk Porsche dus), wil men nu naar verluidt verpatsen aan de Qatari.

Die laatsten zijn op hun beurt, na de Porsche-Piëch familie en de Duitse deelstaat Niedersachsen, op dit moment al de derde grootste aandeelhouder van de Volkswagen Groep (17 procent stemrecht), maar kunnen nu dus ook een groot stuk van het aparte merk Porsche kopen. Waarbij ze dus de facto, dat stuk van Porsche, gedeeltelijk ook van zichzelf kopen (als gedeeld eigenaar van de huidige eigenaar van het merk Porsche, te weten de Volkswagen Groep)…Gelukkig maar dat onze lezers zo intelligent zijn, anders zou dit moeilijk te volgen worden…

De Frankfurter Allgemeine claimt dat zowel vertrekkend Volkswagen eindbaas Herbert Diess als diens opvolger Oliver Blume de afgelopen tijd bezig zijn geweest allerlei staatsfondsen warm te krijgen om een stuk Porsche te kopen. Naast de Qatar Investment Authority, zou men ook met investeringsfondsen Mubadala en ADQ uit Abu Dhabi gepraat hebben. Daarnaast zou men de interesse gepeild hebben van Canada, Noorwegen en Maleisië. Kortom, alle landen die olie, gas en miljarden hebben waren welkom. Doch de Qatari zouden het meeste concrete interesse hebben.

Binnenkort rijd je in je nieuwe Porsche dus niet meer in een Duitse, maar in een Qatarese premium blepper. Mogelijk. Waarvan akte. Of haal jij even de miljarden uit je broekzak en ga je je melden als koper bij de Porsche’s?