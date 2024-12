Winst autodealers door het putje

De daling van de winst voor autodealers zet door. Ook in het derde kwartaal verdienden autodealers geen pepernoot.

Donkere wolken pakken zich samen boven de enorme glazen showrooms van de autodealers. Het gaat gewoon niet goed met de automarkt. Over het tweede kwartaal waren de cijfers al om te huilen, maar er zit helaas geen verbetering in.

Ieder kwartaal komt de Bovag met een update van de Branche Barometer. Vandaag kijkt de brancheorganisatie naar het derde kwartaal van 2024. En dat ziet er niet best uit.

Winst autodealers keldert

Het is ijstijd bij de dealer. De winst is bij de gemiddelde autodealer daalde met 34 procent naar een winstpercentage van, hou je vast, 0,89 procent. Nou was het al geen vetpot, want de snelle rekenaars onder jullie hebben natuurlijk de zakjapanner in de aanslag om te kijken waar het vandaan kwam. Nou van een winstpercentage van 1,43 procent in dezelfde periode vorig jaar.

Die winstmarges worden zo wel erg dun. Dat terwijl de omzet wel is gegroeid. Er werd namelijk gemiddeld zo’n zes procent meer omgezet in de dealerbedrijven.

Alles is te duur

Meer omzet, maar minder winst. Hoe kan dat? Nou inflatie. Er komt wel meer geld binnen, maar het is minder waard. Het personeel is duurder, de vaste lasten stijgen, de panden zijn duur en de rente is in verhouding hoog. Daarnaast zijn de kosten voor bijvoorbeeld het demopark met 21,8 procent gestegen. Ook een grote kostenpost.

Ook de productiviteit en de efficiency staan onder druk. Vooral in de werkplaats is daar nog veel winst te halen. Bijvoorbeeld door verdere digitalisering, maar ja dat vergt investeringen en dat is lastig als er onder de streep minder doekoe overblijft natuurlijk.

Niemand koopt nog een nieuwe auto

Grootste uitdaging voor de dealer zit in de nieuwverkoop. De omzet uit nieuwe auto’s verkopen, traditioneel de activiteit waar de autodealer op kan verdienen, daalt door. In het derde kwartaal gemiddeld met 169.650 euro per dealer ten opzichte van vorig jaar.

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe auto daalde wel voor het eerst in lange tijd met 1,2 procent, maar dan nog moet je gemiddeld 34.186 euro neertellen voor je nieuwe waggie. Dat zijn heel wat eurootjes voor de gemiddelde Nederlander. Volgend jaar gaat de BPM weer omhoog en dus de gemiddelde prijs van een nieuwe auto ook.

Nieuwe busjes gaan als warme broodjes

Overigens is er ook wel groei in de nieuwverkoop, maar dan alleen bij de bedrijfswagens. Die groei is enkel en alleen fiscaal gedreven in verband met het afschaffen van de BPM-vrijstelling vanaf 1 januari 2025. Er zijn tot en met het derde kwartaal al 70.700 bedrijfswagens geregistreerd. Een toename van 31,5 procent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2023.

Waarschijnlijk worden de laatste drie maanden van dit jaar nog beter, want hier wordt de grootste piek in bedrijfswagens verwacht. Maar dat vervuilt ook de cijfers. Als er bij de dealers niets verandert zal de minimale winstmarges die nu nog gemaakt worden gaan verdampen volgend jaar. Want dan wordt er de eerste tijd waarschijnlijk geen busje verkocht.

Hoe kunnen de autodealers weer winst maken?

Kortom, er is werk aan de winkel voor de hardwerkende dealerschappen. Want als de nieuwverkoop daalt, moeten de winst voor de autodealers ergens anders vandaan komen.

Traditioneel gezien is qua onderhoud de dealer vooral bezig met jonge auto’s, maar als je die niet verkoopt… Dan moeten ze gaan concurreren met de local hero’s die nu een goede boterham aan onderhoud verdienen. Oh, en meer occasions gaan verkopen natuurlijk. Interessante tijden!