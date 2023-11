Uitslag GP USA op losse schroeven door protest Haas

De uitslag van de GP USA 2023 kan anders aflopen.

Ondanks dat we inmiddels de GP van Brazilië achter de rug hebben, is er nog voldoende om voor te strijden. Ook nog als het gaat om races die al geweest zijn, kennelijk. De GP van Amerika was de eerste race van de triple header (Austin, Mexico, Sao Paulo) en die race op het Circuit of the Americas is bijna altijd discutabel.

Het is namelijk een baan waarbij je nog weleens buiten de lijntjes kunt rijden, net als op de Red Bullring in Spielberg am Knittelfeld. Het grote issue met die track limits is dat de wedstrijdleiding het nauwelijks kan volgen en dat soms coureurs ermee weg kunnen komen.

Protest Haas

Daar steekt het team van Haas een stokje voor. Ze hebben namelijk officieel protest aangetekend. Tot een bepaalde periode na de race heeft een team een ‘right to review’. Dit kan een team doen als ze het niet eens zijn met de genomen beslissingen tijdens een race. In dit geval vindt Haas dat de wedstrijdleiding de regels omtrent track-limits niet goed heeft toegepast.

Waarschijnlijk verwacht je dat Haas hier profijt kan krijgen als de regels wél goed toegepast zouden worden en dat klopt natuurlijk ook. Nico Hülkenberg finishte die race namelijk als elfde, nét buiten de punten. Voor Haas zijn die paar puntjes heel erg belangrijk, zeker nu AlphaTauri van de laatste plaats opgeklommen naar P8.

Om wie gaat het eigenlijk?

Het gaat om de coureurs Alexander Albon, Logan Sargeant, Lance Stroll én Sergio Pérez. Volgens Haas is er onomstotelijk bewijs dat ze over de tracklimits zijn gegaan en dat er geen passende straf conform het reglement is toegepast. De teams moeten zich morgen op 8 november verantwoorden via een online hoorzitting.

Dan is het ook aan Haas om nieuw en ‘significant en relevant’ bewijs mee te nemen dat ten tijde van de race nog niet beschikbaar was voor de wedstrijdleiding. Daar zal het natuurlijk een beetje gaan wringen, want de leiding kan natuurlijk ook de camerabeelden zijn van de individuele auto’s. Mocht Haas dit voor elkaar krijgen, dan volgt er een tweede hoorzitting.

Gaan ze het echt aanpassen?

Of Haas zijn zin gaat krijgen, lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Het zou namelijk een vervelend precedent scheppen dat de race-uitslag nog enkele weken na een GP nog aangepast kan worden. Het is voor de vele fans al vrij onduidelijk, dus om enkele weken later nog tijdstraffen of zo te rekenen, zal de leiding willen voorkomen.

Wellicht dat ze bij Haas het gewoon willen problemen. Tenslotte kunnen ze het ook doen om druk te zetten. Het beleid om tracklimits is gewoon behoorlijk inconsistent. Sommige coureurs komen er mee weg en anderen worden voor hetzelfde vergrijp in de race gestraft. Dus het is absoluut begrijpelijk. Uiteraard houden we je op de hoogte van de uitslag!

Via: The Race