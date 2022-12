Nieuwe seizoensopener voor Formule 1 seizoen

In 2024 is er een nieuwe seizoensopener voor dat nieuwe seizoen.

Op dit moment is er het WK voetbal in Qatar. Als sinds de seniele gnoom uit Visp (Sepp Blatter, niet Bernie) heeft de hele wereld het maar over een ding: mensenrechtenschendingen. De enige persoon die discussie kan stoppen is Louis van Gaal, die met klassiek Nederlands 1-5-3-2 voetbal de achtste finale wist te halen en bijna de kwartfinale.

In de autosport zijn we daar toch ietsje makkelijker mee. Dubieuze sponsoren, races op twijfelachtige locaties: het hoort er allemaal bij. Maar de Verenigde Emiraten van de zandbak in het Midden-Oosten beginnen meer en meer de sport te domineren.

Nieuwe seizoensopener 2024

Eerst was daar de GP van Bahrein, die kwam in 2004. Dat konden we wel begrijpen. Toen kwam in 2009 de GP van Abu Dhabi erbij. Dat is sinds dat moment ook de seizoensafsluiter. Sinds vorig jaar staat de GP van Saudi-Arabië op de kalender en keert de GP van Qatar terug in 2023 voor minimaal 10 jaar. Ook is vastgelegd dat de GP Abu Dhabi nog de komende 10 jaar de seizoensafsluiter is.

Maar het wordt dus nog erger. Want zojuist is bekend gemaakt dat de GP van Saudi-Arabië de seizoensopener gaat worden. Op dit moment wordt er nog geracet in Jeddah (op het Jeddah Corniche Circuit), maar ze zijn bezig met een nieuwe baan in Qiddiyah. In 2024 zal de GP van Saudi Arabië de eerste race van het seizoen worden. Daarmee vervangt Saudi-Arabië het sfeervolle Australië.

Die race is sinds covid-19 niet meer de opener van het seizoen geweest vanwege corona en diverse logistieke redenen. Keert Australië dan weer terug als seizoensopener? Volgens de Australische overheid wel, die hebben namelijk gepubliceerd dat onlangs het contract om het seizoen te mogen openen verlengd is met twee jaar tot 2037.

Religieuze redenen

De reden om Saudi-Arabië het in 2024 is een religieuze. Dan hebben ze de race nog voor dat de Ramadan begint. Die start in 2024 op 10 maart en het liefst willen ze de race daarvoor houden. Kennelijk hebben de organisatoren van de GP van Australië daarmee ingestemd.

De GP van Australië is de seizoensopener sinds 1996 en is dat geweest tot 2005. In 2006 was het Bahrein (Australië was toen de derde race). Van 2007 tot en met 2009 was het weer Australië, in 2010 was het wederom Bahrein. Daarna reden de heren weer op Melbourne de eerste race van het seizoen. In 2020 was het Oostenrijk, in 2021 en 2022 wederom Bahrein. Over Bahrein gesproken, daar zullen ook de pre-season testsessies plaats vinden. Dus mocht je het Midden-Oosten missen zo na het WK, kun je je hart op bij de Formule 1!

Via: Autosport