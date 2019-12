Officieel: Mii niet meer de goedkoopste in SEAT-showroom

Een logische stap van SEAT. Maar zijn ze er al klaar voor?

Vraag een willekeurig persoon wat het belangrijkste is op het gebied van auto’s, en de kans is groot dat ‘betaalbaarheid’ op plek één staat. Zelfs als je in de topsegmenten kunt shoppen, ga je niet onnodige keuzes maken bij bijvoorbeeld opties. Om nog maar te zwijgen over een segment omhoog gaan en helemaal niks aanvinken. Je mag dan minder opties hebben dan je gehad zou hebben op een 3 Serie, maar dan rijd je wel een 5 Serie. Om maar iets te noemen.

Wat is nou serieus het goedkoopste wat je kunt krijgen? Dan kom je zonder uitzondering in het A-segment uit. Om even een beeld te schetsen van hoe goedkoop het moet in deze regionen van de markt: alles wordt gedaan met samenwerkingen. Peugeot, Citroën en Toyota maken er met hun 108, C1 en Aygo een groot rebadge-feestje van. Kia en Hyundai doen met hun Picanto en i10 exact hetzelfde. Waar het het moeilijkst is om te weten met welke van de drie kleintjes je te maken hebt: de Volkswagen AG-drieling. De Volkswagen Up!, SEAT Mii en Skoda Citigo lijken sprekend op elkaar, ze konden het nog net voor elkaar krijgen om op detailniveau (bumpers en de glazen achterklep van de Up!) van elkaar te verschillen. Daar kan je van zeggen wat je wil, maar het werkt. Voor zo’n 10.000 euro kun je nu een auto voor de deur hebben staan. Handig voor ‘starters’, mensen die een auto voor de vrouw/partner willen, fleetauto’s: goedkoop is het resultaat.

De wens voor goedkoop rijden is echter ietsje veelvuldiger geworden. De reden dat de Tesla Model 3 zo scoort in Nederland is omdat het relatief gezien één van de goedkoopste elektrische auto’s is. Maar voor de ‘serieuze’ kandidaten (met degelijke rijbereiken voor hun geld), was de Tesla Model 3 absoluut ook zowat de goedkoopste oplossing. Een prijsklasse lager had je namelijk de BMW i3, een prima karretje maar qua rijbereik niks indrukwekkends. En dan had je nog de Volkswagen e-Up!, op de redactie beter bekend als Eup. Tot voor kort mocht iedere particuliere koper van dit elektrische stadsgebakje een enkeltje gekkenhuis. Dat klinkt heftig, maar als je vrolijk wordt van 25.000 euro stukslaan op een auto met een NEDC(!)-radius van 150 km (wat dus realistisch een kilometer of 80 is), dan ben je wat ons betreft een masochist in hart en nieren. We voelen ons bijna schuldig als je dit lieve, onschuldige gezichtje zo ziet, maar schone schijn is geen oplossing voor het milieuprobleem.

Het schattige gezichtje maakt een return, maar dit keer serieus. Volkswagen revancheert zichzelf met de nieuwe Eup en terwijl hij goedkoper is (jawel), kun je nu zo’n 250 km ver komen. En dat is gemeten via de veel relevantere en realistischere WLTP-cyclus. Bovendien, omdat het nu zes jaar later is, wordt het van belang dat niet alleen de e-Up! elektrisch wordt, ook zijn Skoda en SEAT-broers. Die krijgen een vergelijkbaar prijskaartje en dito specificaties. De accu is inmiddels, vergeleken met zijn origineel, verdubbeld qua capaciteit (18 kWh naar 37 kWh). Prestatiecijfers houd je nog van ons tegoed.

SEAT is de eerste die nu een stapje verder gaat. Door ‘voorraadacties’ en diverse aankondigingen zat het er aan te komen, maar de benzineversie is nu niet meer relevant. Die gaat er, in eerste instantie bij SEAT, uit. De Mii electric zal de Mii compleet vervangen en dat betekent dat na acht jaar basale mobiliteit, de euroknaller van SEAT niet meer te vinden is in de showroom met een verbrandingsmotor.

Aan de ene kant slim: je kan de auto relatief voordelig leasen en ook kopen is nu niet meer onmogelijk. Aan de andere kant gaat het om een auto van 23.400 euro en je hoeft geen enorm scala aan luxe opties te verwachten. Door die aanschafprijs gebeurt er echter iets anders opvallends: de SEAT Mii is hierbij niet meer de goedkoopste SEAT. De Ibiza en Arona zijn met hun 15.950 en 19.800 euro nu goedkoper dan de Mii. Laatstgenoemde is wel voordeliger in de lease, maar voor de particuliere koper met toekomstvrees is een Ibiza nu een veel betere deal. SEAT is de eerste die het hoge woord er officieel uit gooit, maar op de site van Volkswagen gaat het ook om voorraadmodellen bij de benzine-Up en bij Skoda staat enkel nog de CITIGOe iV in de lijst. Niet meer de goedkoopste, en tegelijkertijd verreweg de goedkoopste.