Lexus bevestigt blubberdikke motor, rijp voor de LC F

Tenminste, dat klinkt het meest logisch.

Autofabrikanten zitten qua sportauto’s in een spagaat. Aan de ene kant zijn auto’s sneller dan ooit en kan er meer dan ooit een flinke bak paardenkrachten uit de snelste en meest bloedstollende auto’s gepeuterd worden. Aan de andere kant moet je inkrimpen op je CO2-uitstoot en lijkt hybride en/of downsizing het beste te zijn. Een merk wat langzaam de ‘inkrimpkant’ op gaat, is Lexus. De imagebuilders van het merk zijn de LFA met de magistraal klinkende V10 en de F-modellen. In de RC F en tot voor kort de GS F ligt gewoon een blubberdikke V8 zonder turbo’s.

En dan is er nog de LC. Als 500h lijkt het een prima apparaat: V6, hybride aandrijving en dat in een stijlvolle, gedurfd vormgegeven coupé. De versie die je echter wil is de LC 500 (zonder h). Deze ruilt die V6 hybride in voor diezelfde V8. Met bijna 500 pk en geen turbo’s erop is het een fantastische aandrijflijn voor deze tijd. Schreeuwend duur in Nederland, maar dat terzijde.

Een coupé met een 477 pk sterke V8 is van zichzelf al redelijk sportief. Toch wordt de naam LC F nog niet gebruikt, terwijl die wel op de planning staat. Het slechte nieuws is dat die V8 toch wel wat turbo-powahh krijgt om tot grotere cijfers te komen. Het goede nieuws is dat de LC F naar verluidt zo’n 620 pk gaat krijgen.

Hoe we dit ineens zo ‘zeker’ weten? Door eerdere geruchten te combineren met de komst van de nieuwe Lexus LC-raceauto van Gazoo Racing voor de 24 uur van de Nürburgring. De LC in kwestie wordt aangedreven door een nieuwe twin-turbo V8 die “later zijn weg zal vinden naar straatauto’s”. Hij past dus in de LC, en er komt een hete LC aan. Bevestigd!!1!1! is een grote term, maar in dit geval lijkt één plus één uit te komen op twee.

Wanneer we de LC F mogen verwachten, is niet bekend. Eerder werd gesproken over ‘2019’. Wij verwachten geen kneiterharde release meer in deze laatste twee weken.