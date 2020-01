Koop dit AMG wintersportkanon voor 50 mille

Een zeer zeldzaam koopje. Handig om mee naar Ischgl te knallen.





We hebben het allemaal weleens gedaan. Zoeken naar de grootste en ruimste stationwagon met een flinke motor. Grote kans dat je op een snelle Audi uitkomt. Hoe leuk zo’n S6 of RS6 ook is, écht ruim zijn ze niet.

Dan doelen we in dit geval op de zogenaamde C5-generatie. In die tijd werd de snelle A6 meer in de markt gezet als lifestyle-stationwagon dan opgevoerde pakezel. Ja, een S6 is sneller dan een V70 R AWD Estate, maar de 850 is dermate functioneler en ruimer dat de vergelijking niet echt te maken is. Een E55 Combi van de S210-generatie is verleidelijk, maar heeft geen vierwielaandrijving.

Althans, dat zou je denken. Zo rond de millenniumwisseling heeft AMG een hele serie snelle Mercedessen gebouwd in zeer beperkte oplage. Genoeg om een leuk lijstje van te maken (wat we ook zeker gaan doen). Een exponent daarvan was deze, de Mercedes-Benz E55 AMG 4Matic Combi.

Nu hoor ik u denken: was die er dan? Jazeker! Er is dus een zeer kleine oplage van gebouwd. De E430 (ook met V8) was er wel met vierwielaandrijving en precies dat systeem is voor de E55 AMG 4Matic gebruikt. De E430 had een 4.3 liter V8 met 279 pk (bij 5.750 toeren) en 400 Nm (beschikbaar vanaf 3.000 toeren. De E55 doet daar een schepje bovenop: 354 pk bij 5.500 toeren en 530 Nm vanaf 3.000 toeren. Wat het precies doet met de prestaties, is niet bekend. Maar reken er niet op dat deze extra zeldzame E55 4Matic sneller was. De E430 was met 4-Matic aandrijving iets langzamer naar de 100 km/u.

Deze E55 AMG heeft nóg een troef achter de hand. Het is namelijk een zevenzitter! De Fransen zouden het een ‘Familiale’ noemen, er zit namelijk een achterbank in. Mocht je alle banken neerklappen, dan is er bijna 2 kubieke meter aan ruimte beschikbaar. Ruimer dan de huidige E-Klasse Estate. Dit exemplaar komt uit 2000 en heeft bijna 175.000 km op de klok staan. Normaal gesproken is de E55 AMG Combi een van de goedkoopste snelle stationwagons, maar dat is in dit geval niet zo. De verkopende partij wil er graag een kleine 50 mille voor hebben. Kopen? De advertentie kun je hier bekijken.

Met dank aan Quirijn voor de tip!

