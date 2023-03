Ferrari blij met EU beslissing: benzinemotor niet dood

Een Ferrari met verbrandingsmotor blijft ook na 2036 bestaan, als het aan de huidige CEO ligt.

Het leek over en uit voor de verbrandingsmotor. Na 2035 zou het afgelopen zijn in de EU voor nieuwe auto’s met een benzine- of dieselmotor. Tot Duitsland ging dwarsliggen en er uiteindelijk een compromis werd gesloten. De verbrandingsmotor mag na 2035 blijven bestaan, mits er sprake is van schone synthetische brandstoffen.

Ferrari CEO Benedetto Vigna reageert opgelucht op het nieuws. Het Italiaanse automerk gaat naast EV’s ook door met de ontwikkeling van verbrandingsmotoren, aldus de topman tegenover Reuters. Goed nieuws voor petrolheads, die al bang waren dat de machtige motoren van het wereldberoemde merk ten dode waren opgeschreven.

Ferrari verbrandingsmotor

Want eerlijk is eerlijk, een snelle EV voelt als een snelle EV. Of het nu een Tesla of een Porsche is. Echter is de ervaring met een Ferrari V8 heel anders in vergelijking met een Porsche V8. Het onderscheid dat verbrandingsmotoren onderling kunnen maken levert een belangrijke bijdrage aan de beleving.

Ferrari is niet het enige merk dat zegeviert met de beslissing. Ook van Porsche en Lamborghini is de verwachting dat ze door zullen gaan met het ontwikkelen van verbrandingsmotoren.

In het geval van Ferrari is het niet zo dat elektrische auto’s bijzaak worden. Het is andersom. 80 procent van de line-up zal komen te bestaan uit hybride en volledige elektrische modellen. Slechts 20 procent blijft over voor modellen met uitsluitend een verbrandingsmotor.

De toekomst voor de verbrandingsmotor is, met synthetische brandstoffen, rooskleurig. Kunnen we in elk geval blijven genieten van de ‘brroawp’ in plaats van geruisloze acceleraties. Lekker!