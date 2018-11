Koop één van deze 3 helden van het witte doek

Voor de liefhebber.

Wereldwijd zijn er miljoenen, zo niet miljarden autoliefhebbers. Toch zijn er weinig écht goede films waarin auto’s een centrale rol spelen. In de afgelopen jaren heeft eigenlijk alleen Baby Driver op dit gebied kunnen imponeren. De Fast & Furious-franchise is inmiddels aardig uitgekauwd, maar desondanks brengen de films keer op keer nog miljoenen dollars in het laadje van de producenten. Binnenkort kun je van beide de auto’s kopen.

In de Verenigde Staten gaan binnenkort namelijk een drietal filmauto’s onder de hamer, via Live Auctioneers. De Fast & Furious films leveren in dit geval twee van de te veilen exemplaren aan, van Baby Driver krijgen we wederom de aangepaste Subaru WRX voor de kiezen. De vuurrode Impreza lijkt tegelijkertijd gewild te zijn en tegen te vallen, want ondertussen is de auto al verscheidene keren van de hand gegaan. De huidige verkoper verwacht tussen de 20.000 en 25.000 dollar voor de WRX te ontvangen, die in de openingscène van de film werd gebruikt. Het is er één van in totaal vijf bestaande exemplaren. De auto is gebouwd door All Pro Subaru en heeft achterwielaandrijving om te kunnen driften.