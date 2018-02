Autoblog advies: is een 1 Serie de ideale MINI-opvolger?

Of zijn er betere alternatieven?

Vandaag behandelen we een aanvraag van Ivar. Voor lange tijd had hij een bijtellingsknaller van de zaak en een leuke auto voor ernaast. Dat werd toen een MINI Cooper S (special) van de eerste generatie. Zelf reed hij er alleen de plezierritjes mee, zijn vriendin moest hem dagelijks gebruiken voor korte stukjes. De vriendin van Ivar vindt dat de MINI vervangen mag worden voor iets volwasseners, stiller en ruimer. Natuurlijk vindt Ivar dat nu ook.

Naast de gebruikelijke tabel met wensen en eisen heeft Ivar een aantal aanvullende zaken. Het mag namelijk geen zuipschuit zijn, als het even kan 1 op 9 of beter. De auto moet ‘goed sturen’ (geen zeilboot dus) en er moet minimaal 170 pk onder de kap huizen. Ook mag de auto lekker luxe zijn uitgerust. Ivar wilt het liefst een handbak, maar een snelle automaat mag eventueel ook. Qua kilometers mogen het er absoluut niet meer dan 125.000 zijn. Zoveel heeft de huidige MINI nu gelopen en Ivar is daarin heel principieel. Begrijpelijk, voor het bedrag kun je absoluut een frisse auto krijgen die voldoet aan de eisen. Zelf was hij aan kijken naar een BMW 120i van na de facelift, met wat opties. Dat leek Ivar de meest logische keuze. Of wij zelf nog wat alternatieven hebben. Maar natuurlijk: u vraagt, wij draaien!

De door Ivar ingevulde tabel ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: MINI Cooper S (R53) Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 10.000 (zit iets rek in) Jaarkilometrage: 5.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Iets stiller en iets groter, iets zuiniger ook fijn Gezinssamenstelling: Een vriendin en een zoontje van 5 Voorkeursmerken /modellen: BMW 1 Serie No-go modellen / merken: Audi en alle Aziaten

BMW 120i Executive (E81)

€ 10.750

2008

95.000 km

Is de 120i de beste keuze? Dat hangt af van hoe belangrijk achterwielaandrijving en het BMW-logo voor je is. Dat zijn namelijk de twee grootste pluspunten. Mede dankzij die achterwielaandrijving heeft de auto een fijne balans en dankzij de BMW-badge kun je hem altijd wel goed doorverkopen. Ondanks dat het een hatchback is, is de 1-Serie (aankoopadvies) niet zo praktisch als zijn concurrenten. Minder ruimte op de achterbank en kofferbak, alhoewel de 1 Serie (special) in vergelijking met een MINI wel degelijk een stapje vooruit is. Het grootste probleem is dat je niet zoveel auto voor je geld krijgt. 170 pk en een niet-kale uitrusting is het beste wat je kan krijgen. Wil je meer luxe, dan zal je dieper in de buidel moeten tasten. Meer vermogen? Dat gaat nog meer kosten.

MINI Cooper S Clubman Chili (R55)

€ 11.950

2008

110.000 km

Je bent gek op je huidige MINI, maar de auto mag wel iets ruimer en volwassener? Dan kan het lonen om eens te kijken naar een Cooper S Clubman. De Clubman kwam pas vanaf de tweede generatie MINI (aankoopadvies). Die tweede generatie is al een stukje minder strak en hard dan de eerste. De Clubman met zijn langere wielbasis is ook al een stuk minder stuiterig. In het budget kun je kiezen uit compleet uitgevoerde modellen met redelijk wat kilometers. Wil je minder kilometers, dan kun je kijken naar een Cooper, maar die hebben aanzienlijk minder vermogen. De 1.6 blokken hebben zo hun kenmerkende issues, maar ze zijn bekend en het is te verhelpen.

Volkswagen Golf GTI (1K)

€11.950

2008

75.000 km

Al generaties lang biedt Volkswagen een volwassen, maar sportief alternatief in de vorm van de Golf GTI. De eerste twee generaties waren geweldig, maar de III en IV waren de naam GTI absoluut niet waardig. Gelukkig maakte VW dat goed met de Golf V (aankoopadvies). Deze auto klopt gewoon. Niet een te dik uiterlijk, maar net even die paar details die je auto onderscheidend maken van de andere Golfjes. Om te rijden is de Golf V erg geslaagd. Als je erom vraagt kun je er behoorlijk mee stoeien, maar wil je gewoon normaal rijden: kan dat ook. In het budget kun je kiezen voor de mooiste exemplaren van Nederland. Sla de Golf ‘GTI 60’ over. Dat was een extra goedkoop actiemodel die vaak minder goed zijn uitgerust. Een Edition 30 is te prefereren, maar die zijn een stukje duurder.

Peugeot 308 GTI (T7)

€ 11.950

2011

70.000 km

Nog een GTI! In tegenstelling tot de Golf is deze 308 de naam absoluut niet waardig. Het is geen GTI, het komt er niet eens in de buurt. Het is vooral een vlotte 308. De eerste generatie was niet echt mooi (maar lelijk), maar dat werd goedgemaakt met de facelift. De kleinere grille en koplampen doen wonderen voor het uiterlijk. Waar scoort de 308 (aankoopadvies) dan wel op? Het is een fijne, comfortabele auto met voldoende scherpte qua onderstel. De uitrusting is uitstekend: bijna alle zin en onzin zat er standaard op. De prestaties zijn ook prima. De motor is minder potent dan de motor uit de Golf GTI, ondanks dezelfde vermogensopgave, maar meer dan snel genoeg. Nog een voordeel is dat je voor 12 mille een bijzonder jong exemplaar met weinig kilometers kunt vinden bij een dealer met lange ocassion-garantie.

Opel Astra 1.6 Turbo Cosmo (J)

€ 11.495

2010

80.000 km

Je hebt soms van die auto’s waar erg weinig mis mee is, maar waar je niet direct aan denkt. Gek genoeg is de Opel Astra (rijtest) zo’n auto. De badgesnobs halen hun neus op voor een ‘Ordinaire Slopel’ terwijl de prijsbewuste mensen speuren naar een verse Dacia, Kia of Skoda. Wat krijg je voor dat geld? Nou, heel erg veel eigenlijk. Een relatief jonge auto met weinig kilometers. De ‘Cosmo’-uitvoeringen zijn zeer compleet uitgerust. De 1.6 motor levert 200 pk en staat garant voor redelijk goede prestaties. De Astra (aankoopadvies) is geen uitgesproken sportieve auto, wel een fijne. Mocht je de vijfdeurs te saai vinden, de GTC-uitvoering (rijtest) is een gaaf alternatief.

Volvo C30 T5 R-Design

€ 13.250

2008

90.000 km

Net als de BMW is de C30 (aankoopadvies) minder praktisch dan je mag verwachten in deze prijsklasse. De achterklep is klein, de ruimte is beperkt en achterin houdt het ook niet over. Ondanks ‘T5’ en ‘R-Design’ is het geen hardcore hot hatch. Ook lust de vijfcilinder een slokje. Je zou daarom denken: Yolo, maar we hebben een kandidaat met nog meer dorst. Het is echter wel een stijlvolle en originele auto, net als een MINI. De rijeigenschappen zijn veel volwassener. De zitpositie, het rijgedrag: alles is relaxed. Hiermee knal je in een keer door naar Italië. De T5 motor is eigenlijk iets te veel van het goede, maar de andere motoren zijn juist weer te zwak voor jouw wensen. Absoluut een semi-klassieker in wording, in navolging van de P1800 ES en 480 ES.

Lancia Delta 1.8 Di TurboJet Platino (844)

€ 9.950

2010

110.000 km

Of deze Lancia ook een klassieker wordt, valt nog te bezien. Lancia begon destijds met goede hoop aan de nieuwe Delta. Een luxe premium hatchback als alternatief voor een Audi A3 of BMW 1 Serie. Zo’n beetje aan de top van de range stond de 1750 TBI-motor in Platino uitvoering. De 200 pk sterke motor is inderdaad dezelfde als in de legendarische Alfa Romeo 159. De meeste Delta’s (aankoopadvies) met deze motor zijn behoorlijk compleet uitgerust. Helemaal logisch was het niet altijd, want een navigatiesysteem was een optie, maar een panoramadak zit er wel op. Mocht het een standje sportiever mogen is de technisch bijna identieke Alfa Romeo Giulietta ook een idee. Dan moet je het alleen wel doen met een 1.4 T-Jet.

YOLO: Mercedes-Benz CLC 350 Prestige (CL203)

11.450

2008

95.000 km

Eentje in de categorie: “Wat had je zelf verwacht?”. De CLC in het algemeen en de CLC350 in het bijzonder was een commerciële flop. De auto was een doorontwikkeling van de C-Klasse Sportcoupe. Met de facelift en naamswijziging moest de auto doen denken aan de W204 generatie van de C-Klasse, maar het was overduidelijk nog ‘de oude’. Als tweedehandsje is het een veel interessantere auto. Het is over het algemeen uitontwikkelde techniek. Het is best een aardig model om te zien en de CLC is redelijk praktisch, met name de gigantische kofferklep is handig. Tegelijkertijd is het auto voor de ware purist: een atmosferische 3.5 V6 (272 pk!), een handbak én achterwielaandrijving. Nadelen naast het verbruik? Vind er maar eens eentje.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!