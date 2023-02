Officieel over en uit voor zonne-auto van Sono Motors

Het klonk hoopvol voor de zonne-auto van Sono Motors genaamd de Sion, maar het bedrijf trekt officieel de stekker uit hun eerste auto.

Je hebt het recent vast gevolgd: Lightyear heeft wat problemen. De poging tot revolutie als EV van Nederlandse bodem heeft voldoende goede ideeën, maar de uitvoerende fase blijkt lastig te zijn. Desalniettemin is het meest recente nieuws dat ze gewoon doorgaan. Het USP van de Lightyear-EV’s moet simpel zijn: dankzij zonne-energie kun je de auto efficiënter om laten gaan met zijn batterij. Dat idee is overigens niet uniek voor Lightyear.

Sono Motors

In Duitsland is namelijk het bedrijf Sono Motors ook bezig met een soortgelijk project. Hun eerste auto, de Sion, is meer een compacte B-segmenter dan een grote sedan zoals bij Lightyear. Het idee is echter hetzelfde: de hele auto zit vol met zonnepanelen om zo extra acculading op te leveren. Het is een nobel idee en initiatieven als de World Solar Challenge bewijzen dat zonne-energie kan werken. Is het de toekomst? Dat moet blijken.

Sono Motors kapt met de Sion

De toekomst is in ieder geval niet te vinden in de Sion. Sono Motors kondigde vandaag aan dat ze gaan stoppen met de kleine zonne-auto. Je zou eenzelfde soort hommeles verwachten als Lightyear, want ook Sono moest nog hengelen naar investeerders zonder nog auto’s te kunnen leveren. Toch betekent het absoluut niet het einde van Sono.

Nee, zoals je op onderstaande foto kunt zien is Sono bezig met andere projecten op het gebied van zonnepanelen en transport. Het bedrijf heeft los van de Sion 23 klanten die zij helpen met zonnepanelen, waaronder bus- en truckfabrikanten. Volgens Sono kan het niet uitbrengen van de Sion zorgen voor een betere inzet van die andere grootschalige projecten en dus zetten ze de personenauto in de ijskast. Jammer, want met een aanschafprijs van rond de 20.000 euro die Sono in het achterhoofd had, was de Sion best een goede deal.

Grappig genoeg deelt Sono bovenstaande foto nogmaals voor de bijbehorende aankondiging, maar dan met de Sion eraf gehaald. Sono zegt wel dat de Sion hun de nodige kennis heeft opgeleverd en het project zeker niet voor niks is geweest. We zijn benieuwd of we nog wat gaan horen van het bedrijf wat betreft personenauto’s.