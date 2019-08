Officieel: Perez jakkert nog 3 jaar door bij Racing Point

De aanhouder wint, hopelijk.

Racing Point F1 heeft zojuist bekendgemaakt dat het nog even vasthoudt aan Sergio Perez. De Mexicaanse Formule 1-coureur heeft zojuist een contractverlenging aan de haak geslagen waar menig collega jaloers van zou worden. Checo blijft tot en met 2022, dus voor de komende drie jaar, gekleed in het roze.

Het mag duidelijk zijn dat Racing Point F1 momenteel de voorkeur geeft aan een solide basis om door te groeien. Het team is sinds een jaar in handen van miljardair Lawrence Stroll en probeert zijn weg terug te vinden naar de kop van het middenveld. Zo is het bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van een nieuwe fabriek om zijn auto verder te verbeteren, iets waar nu ook meer geld voor is.

Over de familie Stroll gesproken, het is als vanzelfsprekend dat de huidige Formule 1-coureur Lance de komende jaren eveneens voor de roze renstal uit zal komen. Samen met Perez moet hij “een jong en ervaren duo” vormen.

In een ver verleden was Sergio Perez de volgende belofte voor in de Formule 1. In de juniorklassen maakte hij korte metten met zijn tegenstanders en kon hij rekenen op steun van Ferrari en later McLaren. Na een hoopgevende periode bij Sauber kwam hij terecht bij de Britse equipe, maar daar kwam hij niet goed uit de verf. Sinds 2014 rijdt de Mexicaan voor Force India, de formatie die nu Racing Point F1 genoemd dient te worden. Perez heeft vijf podiums gescoord voor het team.