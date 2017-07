JD Power: deze merken scoren het beste op “beleving”

Wederom een Amerikaans consumentenonderzoek waar je verder niet bar veel aan hebt, maar de discussies in de comments zijn altijd wel vermakelijk.

JD Power heeft onderzoek gedaan naar de algehele voldoening bij auto-eigenaren. We krijgen nog weleens commentaar omdat niet duidelijk is wat die luitjes nou precies onderzoeken. Om dat probleem te ondervangen hebben we gewoon een lap tekst van hun website gekopieerd. Gelieve je commentaar dus ook aan JD Power te richten. Laatste reminder: dit is dus GEEN kwaliteitsonderzoek. Waar het dan wel om gaat? Lees verder:

The 2017 U.S. Automotive Performance, Execution and Layout Study measures owners’ emotional attachment and level of excitement across 77 attributes, ranging from the power they feel when they step on the gas to the sense of comfort and luxury they feel when climbing into the driver’s seat.

These attributes are combined into an overall APEAL index score that is measured on a 1,000-point scale. The study, now in its 22nd year, is based on responses gathered from February through May 2017 from nearly 70,000 purchasers and lessees of new 2017 model-year vehicles, surveyed after 90 days of ownership.