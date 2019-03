BMW E30 rijden zonder oubollige techniek? Dat kan!

Is dit dan perfectie?

De BMW M3 van de E30-generatie is met recht een klassieker. De E21 was een degelijke middenklasser, maar bij de E30 in de jaren ’80 werd duidelijk dat een snelle versie in de smaak viel. Zoals altijd lijkt het moeilijk te begrijpen waarom deze auto zo snel is: de hoekige vormen schreeuwen niet echt ‘aerodynamica’, de motor is ‘slechts’ een viercilinder (2,3 liter groot) die ‘slechts’ 235 pk produceert. Maar zet het even in tijdsperspectief. Een 235 pk-motor is nu één van de grotere units in de reguliere 3 Serie zonder M-goodies. 30 jaar geleden was dat een hele prestatie.

Verder valt de karakteristieke styling en de eenvoud van de auto in de smaak. Zowel qua uitrusting als performance had je alles wat je wilde en niks meer. Lekker veel pk uit een hoogtoerig atmosferisch blok wat je via de achterwielen en een handbak helemaal zelf op de weg mag zetten. Combineer dat met de inmiddels tijdloze styling en je hebt een topauto met een grote liefhebbersgroep. Een goed exemplaar voor een prikkie is voor de E30 al lang niet meer weggelegd.

Toch zijn verschillende mensen van mening dat het recept van de E30 verbeterd kan worden. Obscuur een 2JZ voorin leggen slaan we even over, dat kan. Vilner legt een zescilinder van zijn jongere broertje E36 voorin om een smakelijke restomod neer te zetten. En nu meldt een nieuwe ‘E30-perfectionist’ zich: Redux.

Redux pakt de E30 bij de kladden, maar probeert zich min of meer tot het originele recept te houden. De originele S14-motor wordt gebruikt, maar die wordt opgeboord tot 2,5 liter. Bovendien wordt de hele motor herzien met gloednieuwe onderdelen die van Redux zelf of motorsport-partners komen. Gloednieuwe lichtgewicht wielen en brede Michelin-banden, remmen van AP Racing: onderhuids is de E30 lang niet de oude meer.

Ook het interieur krijgt nieuwe onderdelen mee, maar blijft bescheiden en simpel. Een klein smetje op dit gave project is de digitale teller: eigenlijk hoort daar gewoon het originele tellerblok te zitten. De nieuwe lederen sportzetels komen van Recaro, om wat kleur te geven aan het interieur zijn ze rood. Je moet genoegen nemen met een rolkooi: deze M3 is een dikke circuitbak.

Redux staat tevens open voor verzoekjes als het gaat om bekleding, maar ook over de engineering mag je wensen stellen. Dan komen we gelijk bij het, vermoedelijk, grootste nadeel van de Redux E30: de prijs. Die is niet bekend, maar met een limitering van 30 en de genoemde bijzondere onderdelen in deze handgebouwde auto, verwacht minstens een bedrag met vijf nullen. Kijk maar naar Singer, al moet er dan wel bij gezegd worden dat dit project, net als Singer Porsches, enorm vet is om te zien.