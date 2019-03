Vrije Trainingen Australië: Mercedes snelste, Max komt mee

Vooralsnog geen spannende ontdekkingen?

Op basis van de testdagen in Barcelona is het lastig inschatten waar de Formule 1-teams staan qua snelheid, toch gaven we al wat keiharde conclusies. Al kom je er natuurlijk pas echt achter tijdens de eerste kwalificatie, maar ook de vrije trainingen kunnen een indicatie geven. De eerste en tweede vrije trainingen van het seizoen zitten er inmiddels op en vertellen ons hoe de auto’s het doen.

Op basis van de trainingen lijkt er weinig anders in vergelijking met voorgaande seizoenen. De toppers Mercedes, Ferrari en Red Bull heersen nog steeds en de rest van het veld volgt. In de eerste vrije training was Lewis Hamilton het snelste met een tijd van 01:23.599, hij reed 26 ronden. Daarna volgt Ferrari met Vettel en Leclerc. Op P4 eindigde Max in de eerste vrije trainingen. Met een tijd van 01:23.792 lagen de verhoudingen heel dicht bij elkaar. Kersverse teamgenoot Gasly kon nog niet het tempo evenaren en moest het stellen met P8. Er lijkt nog steeds werk aan de winkel bij Williams. Het team bungelt onderaan met de tijden van Kubica (01:27.914) en Russell (01:28.740). De snelste nieuwkomer was Giovinazzi (Alfa Romeo) op plek 11, achter Hulkenberg.

Ook in de tweede vrije training is de dominantie van Mercedes niet te ontkennen. Wederom is Hamilton de snelste met een tijd van 01:22.600, gevolgd door Bottas. Max kan goed meegekomen en noteert de derde plek. Gasly deed P4. Ferrari deed het een stuk minder goed in FP2. Vettel kwam niet verder dan de vijfde plek en Leclerc op P9. Daniel Ricciardo (Renault) eindigde op P8 achter zijn teamgenoot Hulkenberg. Er waren meer incidenten gedurende FP2 in vergelijking met FP1. Nieuwkomer Alexander Albon moet blijkbaar nog wennen aan zijn auto. De Toro Rosso-rijder maakte in FP1 een spin en in FP2 ging de coureur meerdere keren van de baan. Het aantal rondjes, het bandengebruik en de exacte rondetijden van FP1 en FP2 check je hieronder. Dit weekend kan je trouwens gratis meekijken.

Tijdschema Grand Prix van Australië:

Zaterdag:

04:00-05:00 3e Vrije Training

07:00-08:00 Kwalificatie

Zondag:

06:10-08:10 Race