Vergelijking: BMW X5 vs. BMW X7

We leggen de twee grote Beierse SUV naast elkaar.

Het is een groots jaar voor de SUV’s van BMW. Na lang wachten hebben de Beieren eindelijk de doeken getrokken van de X7, de auto die voortaan gezien mag worden als BMW’s ultieme SUV-vlaggenschip. Daarmee verliest de BMW X5 deze titel na bijna twee decennium. Nu de X7 na een lange promotiecampagne eindelijk ter wereld is gekomen, kunnen we de wagens naast elkaar leggen, om uit te vinden in welke mate ze precies van elkaar afwijken.

Ter verduidelijking: op de bovenste foto kijk je naar de BMW X5, op de onderste foto zie je de volledig nieuwe BMW X7.

Exterieur

Eigenlijk willen we het niet direct aanhalen, maar het eerste dat opvalt wanneer je een blik werpt op beide auto’s, zijn die enorme nieren. Voor ons leken de nieren van de X7 aanvankelijk groter dan de exemplaren op de X5, maar nu we ze naast elkaar leggen, weten we dat niet zo zeker meer. De aard van de verwarring is eenvoudig te vinden; bij de X5 zijn ze breder en meer geschapen als een ovaal, bij de X7 zijn ze hoekiger en lijken het eerder vierkanten. Tegelijkertijd helpt de vorm van de koplampen niet mee. De X5 heeft vrij aanwezige LED-verlichting aan de voorzijde. BMW heeft de lampen van de X7 aan de voorkant voorzichtiger vormgegeven, want hier zijn ze juist smaller. Dat gezegd hebbende, bij het vlaggenschip lopen ze over in de barbecue grille; dat doen ze bij de X5 niet.





Aan de achterkant lijkt het wel alsof BMW de lichten van de X7 heeft omgedraaid t.o.v. de lampen van de X5, en er een chromen aluminium strip doorheen heeft getrokken. Ondanks zijn enorme omvang lijkt de grotere SUV van het stel hier juist subtieler voor de dag te komen. Dit terwijl de wagen in werkelijkheid slechts 6 cm hoger is. Niet alleen is de lampenpartij wederom compacter, de gehele achterzijde van de X7 oogt strakker dan bij de X5. De uitlaatsierstukken van de grootste SUV zijn kleiner en daarbij ogen ook de verschillende kronkelingen in het plaatwerk minder storend. Qua dimensies scheelt het hier overigens nog minder dan bij de hoogte, want de X5 is niet meer dan 4 mm breder dan de X7





Kijken we naar de zijkant, dan bemerken we dat de bolides qua lengte vrij veel van elkaar verschillen. Niet geheel onlogisch, want de X7 heeft een volledige extra zitrij tot zijn beschikking. Daarnaast moet de grootste SUV van BMW ook daadwerkelijk (en zichtbaar) langer zijn dan de X5, om de klanten niet helemaal in verwarring te brengen. We willen immers geen overlap hebben, toch? Enfin, de wielbasis is slechts 13 centimeter langer, maar dit is niet zozeer te merken aan de ruimte binnenin de X7.





Interieur

Met het geklets over de interieurruimte hebben we een fraai bruggetje gebouwd om te praten over de binnenzijde. Kijken we naar de voorste stoelen, het dashboard en de cockpit en alle andere zaken waarmee de bestuurder mee te maken krijgt, dan herkennen we – vrij letterlijk – geen enkel verschil. Eerlijk waar, in de schema’s die BMW bij de persberichten heeft gevoegd, zien we zelfs dat de tekst precies overeenkomt. Natuurlijk, bij de X7 zullen er meer en nog exclusievere opties beschikbaar worden gesteld, in de basis is het interieur als twee druppels water. Het nieuwe Head-Up Display, de beide 12,3″ schermen, het nieuwe iDrive-systeem: waar je het ook zoekt, het is allemaal gelijk.





Dit betekent niet dat de rest van het interieur eveneens precies hetzelfde is. Wanneer we een blik werpen op de achterstoelen, bijvoorbeeld, dan zien we dat BMW de X7 meer ruimte en meer luxe kenmerken heeft gegeven. Zoals gezegd heeft de X7 eveneens een derde zitrij, in tegenstelling tot de twee zitrijen van de kleinere X5 – die je overigens wel met een derde zitrij kunt bestellen. Over zitrijen gesproken: wanneer je het juiste vakje aanvinkt op de optielijst, kun je de middelste rij van de X7 omtoveren tot een tweetal individuele zetels. Dat is niet mis. Helemaal achterin de auto vinden we de kofferbak. Waar de X5 beschikt over 645 liter (1.845 liter met zetels neer), moet de X7 het doen met slechts 326 liter. Echter, met de juiste handelingen is dit te veranderen in liefst 2.120 liter.





Techniek

Ook op het gebied van motoren zijn de verhalen van de SUV’s identiek. In beide gevallen krijgen de auto’s een viertal motoren: twee benzine- en twee dieselmotoren. In beide gevallen komt de krachtigste, meest smakelijke versie niet naar Europa. De 4,4-liter V8, die de xDrive50i 462 pk geeft, gaat aan onze neuzen voorbij. Hier in Nederland krijgen wij enkel de xDrive40i (340 pk), de xDrive30d (265 pk) en de M50d (400 pk). Dit zijn stuk voor stuk, voor beide modellen, drieliter zes-in-lijnmotoren. De X5 krijgt er wel nog een hybride versie bij: de 394 pk sterke xDrive45e iPerformance. Echter, ook voor de X7 zullen er nog hybride varianten aankomen. Voor wat betreft de transmissies is er eveneens weinig onderscheid te bekennen. Alle huidige modellen hebben de achttraps Steptronic automaat aan de krachtbron verbonden.

Conclusie

Kijken we naar de laatste twee onderdelen, dan ontdekken we dat je de keuze niet hoeft te baseren op de techniek of het interieur. Hierin komen de bolides op dusdanig veel vlakken overeen, dat je zou denken dat je over dezelfde auto aan het lezen bent. Heb je interesse in een van deze auto’s, dan zul je vooral het formaat van je portemonnee en je familie moeten controleren. Hoewel de prijzen van de X7 op het moment van schrijven nog niet bekend zijn gemaakt, kunnen we zonder twijfel zeggen dat het vlaggenschip een klap duurder zal zijn dan de X5. Is geld geen variabel bij je aankoop, dan kun je gemakkelijk voor de grotere X7 kiezen. Groter = beter.

